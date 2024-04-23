姜濤生日｜直擊姜濤生日海洋公園應援慈善嘉年華 生日主題打卡點+攤位遊戲【多圖】

姜濤生日｜姜濤生辰「430」即將來臨，姜濤香港後援會將於4月23日（周二）姜濤農曆生日當天，在香港海洋公園舉行年度生日應援企劃「海洋王國．生日慶典 Keung To Ocean Carnival 2024」，活動以慈善為宗旨，冀望為更多受惠機構籌款。姜糖們聚首一堂慶祝姜濤生日，更同時以偶像之名落力行善，支持海洋保育工作，為社會出一分力。即睇詳情！

為慶祝姜濤今年4月踏入25歲，是次生日應援為慈善籌款嘉年華「海洋王國．生日慶典 Keung To Ocean Carnival 2024」，於2024年4月23日訂在香港海洋公園舉行。場內特設一系列慶典限定活動，包括生日主題打卡佈景板、攤位遊戲（有機會贏取化身成海洋、陸地不同動物造型的小姜姜、小濤濤毛公仔）、「一日限定應援Café」、姜濤個唱服飾及相片展，傍晚時分更將破天荒上演煙火匯演等，保證姜糖們可以從早到晚享受生日慶典。此外，參加者亦可於園內遊玩大部分景點設施及觀賞精彩表演，歡渡生日慶典，更有特別活動「海豚探秘劇場限定表演」，詳見官方及後援會最新公告。

3 月 20 日登記報名

「海洋王國．生日慶典 Keung To Ocean Carnival 2024」生日應援活動只限姜濤香港後援會的會員線上購票，報名網站將於2024年3月20日(上午11時)上線，並於同日(3月20日)下午2時開始接受登記報名，活動門票為每人港幣888元(大小同價)，每張門票包含「生日慶典禮品包」（包括⼊場門票、⼊場⼿帶、地圖、甜甜圈券及文件夾）一份。名額有限，額滿即止。是次活動雖沒有年齡限制，但11歲或以下小童須由年滿15歲或以上的持票人士陪同方可進入香港海洋公園。

今年生日應援活動歡迎姜糖帶同親友參加慶典，每位會員可額外加購最多2名非會員之活動入場門票，齊邀請更多朋友感受慶生嘉年華的熱鬧氣氛外，亦趁機推廣朋友認識姜濤的資訊。由於此活動為私人租場活動，香港海洋公園之全年會籍、生日優惠以及其他特別入場優惠等均不適用。