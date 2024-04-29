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生活
2024-04-29 13:32:02

姜濤生日｜麥當勞X姜濤 Big Mac Big Heart回歸！ $35歎巨無霸/脆雞巨無霸套餐+全新Big Mac麥樂雞醬

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姜濤生日｜麥當勞X姜濤 Big Mac Big Heart回歸！ $35歎巨無霸/脆雞巨無霸套餐+全新Big Mac麥樂雞醬

姜濤生日｜麥當勞X姜濤 Big Mac Big Heart回歸！ $35歎巨無霸/脆雞巨無霸套餐+全新Big Mac麥樂雞醬

為支持麥當勞叔叔之家家舍營運，由明天起(430)，麥當勞再度與香港麥當勞叔叔之家慈善大使姜濤攜手推出Big Mac Big Heart愛心捐款活動，再次帶來$35巨無霸或脆雞巨無霸套餐，期間更會推出多款期間限定的全新美食，包括Big Mac 麥樂雞醬和「薑桃」滋味組合。凡惠顧$35 Big Mac系列套餐，麥當勞將捐$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金！

今次麥當勞為一眾Big Mac迷帶來驚喜！首次推出巨無霸®醬作為期間限定特色麥樂雞醬，揉合酸味及芥末味，特別惹味開胃！麥當勞App用戶更可享受「選購超值套餐加$104件麥樂雞及巨無霸醬」超值優惠。

$35巨無霸套餐 $35脆雞巨無霸套餐 [全新] $11 薑汁豆奶批 $17 雀巢®美祿®味麥旋風 任何套餐加$10歎巨無霸醬及4件麥樂雞

另有全新「薑桃」滋味組合登場：包括全新白桃乳酸味梳打及薑汁豆奶批，加上大熱回歸的脆薯皇和早前的人氣甜點－雀巢®美祿®味麥旋風繼續供應，各位甜品控可以透過麥當勞App $11薑汁豆奶批」和「$17 雀巢®美祿®味麥旋風」優惠。

巨無霸 脆雞巨無霸 全新巨無霸®醬配麥樂雞 全新白桃乳酸味梳打 全新薑汁豆奶批 脆薯皇 雀巢®美祿®味麥旋風

麥當勞每售出一份巨無霸或脆雞巨無霸套餐，就會捐出其中$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。顧客除了可直接到餐廳購買Big Mac套餐，亦可透過麥當勞App使用「$35巨無霸或脆雞巨無霸套餐」電子優惠券，即可以$35優惠價品嚐經典巨無霸或期間限定的脆雞巨無霸套餐。

430日早上10時起大家可以優惠價$30「獎賞錢」於滙豐Reward+ 應用程式換購電子優惠券*歎巨無霸套餐，麥當勞及滙豐信用卡會就每張電子優惠券各捐出$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。另外，顧客凡於戶戶送 Deliveroofoodpanda KeeTa外賣平台選購指定巨無霸或脆雞巨無霸套餐，外賣平台會各捐出$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。

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