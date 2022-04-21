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2022-04-21 17:17:17

姜濤生日｜22 + 1 = Keung To慈善限定店 詳盡精品資料、派籌名額＋時間

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姜濤生日｜22 + 1 = Keung To慈善限定店 詳盡精品資料、派籌名額＋時間

姜濤生日｜22 + 1 = Keung To慈善限定店 詳盡精品資料、派籌名額＋時間

430日是MIRROR人氣成員姜濤的生日，一眾姜糖特意舉行一連串的「姜濤誕」慶祝活動，更在尖沙咀The ONE及銅鑼灣皇室堡開辦「慈善期間限定店」，內有一系列限定精品，所得收入扣除成本後會全數捐往多間與兒童、毛孩及弱勢社群相關的慈善機構，令慶生活動別具意義。

似顏繪姜濤手機殼

活動的另一亮點是與ONLLY CASE推出14款「22 + 1 = Keung To主題手機殼」，兩個商場各有5款，更於網上版推出4款個人化版本，姜糖們可於活動期間，透過ONLLY CASE官方網站自製出似顏繪公仔，不單可以與姜濤同框，更可以帶著「他」每日周圍去！

 

訂購日期：422日至522

訂購網站：https://www.onllycase.com/web/meets/ksfc/

 (將於22/4早上11時開賣)

姜濤慈善精品派籌名額及時間

兩個商場的限定店均由明天起11時對外開放，姜糖們進場後有15分鐘時間打卡，每節30人。另外，由於慈善精品也非常限量，兩個商場會由早上8時起派籌，The One目前有較具體的數字，分別為攬攬咕𠱸52位、13吋及15吋手提電腦保護套各25位、布袋33位，每人每款產品限買一件，姜糖們記得計好時間及銀彈啦！

軟式硅藻土 $228 毛巾 (共2款) 各$118 毛巾 (共2款) 各$118 長型滑鼠墊 $208 眼罩 $89 多用途斜孭袋 $178 ONLLY CASE 慈善限定店特別版手機殼 (共5款) $290 充電器 $248

22+1=Keung To慈善限定店｜銅鑼灣 皇室堡

位處銅鑼灣皇室堡的「22+1=Keung To慈善限定店」以桃橙色作主調，主題是姜濤的多首作品，如《蒙着嘴說愛你》、《Master Class》及《鏡中鏡》等，充滿普普藝術風的6大打卡位，同時亦展示姜濤的重要「事件簿」：表演、美食及籃球。現場有一個約2米高的立體淘氣小濤濤，更有幾個籃球，讓姜糖們一同打卡。皇室堡店的精品包括5ONLLY CASE 慈善限定店特別版手機殼，並於指定日子及時間分階段推出多款限量版慈善精品，如充電器、杯、眼罩、摺疊傘、軟式硅藻土等。

打卡位1：籃神小濤濤 打卡位2：So I Say I Love You 心心放送站 打卡位3：姜濤魔法鏡中鏡 打卡位4：「我是濤」Charming 立牌 打卡位5：Pop Art 姜濤打卡牆 打卡位6：《Master Class》 「姜圖」在慈善限定店旁，購買 22+1 Keung To應援物前後，記得打卡認證。 如果細心留意，抬頭望可以見到巨型長條型海報，一眾姜糖真的非常有心。

22+1=Keung To慈善D.I.Y.限定店｜尖沙咀The ONE

位處尖沙咀The ONE的「22+1=Keung To慈善D.I.Y.限定店」則以生日派對做主題，桃橙色配搭「滿場飛」的小姜姜和小濤濤。5大打卡場景包括掛上不同姜濤造型的14米打卡牆、約2米高我最喜愛的男歌手造型小姜姜、約1.4米高天使善心小濤濤、Keung To Yummy BurgerKT 221 TV Show，以及姜濤生日慈善D.I.Y限定店。限定精品包括5ONLLY CASE 慈善D.I.Y.限定店特別版手機殼，並於指定日子加設現場印製3款限量版D.I.Y慈善精品，包括攬攬咕𠱸13吋及15吋手提電腦保護套及布袋，既可打卡又可以買到心頭好做善事。

銅鑼灣地帶大型廣告版賀「姜誕」

另外，由即日起，銅鑼灣地帶將設有大型廣告版賀「姜誕」，由即日至516日，「Keung To 0430 B-Day」電車已於港島啟動，往「姜濤灣」賀誕打卡就更方便。

尖沙咀The ONE22+1=Keung To慈善D.I.Y. 限定店】開放詳情：

日期：422日至522

時間：上午11時至晚上9#

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭

現場D.I.Y. 慈善精品售賣詳情：

日期：422日至522 (逢星期五至日及公眾假期)

派籌時間：上午8時開始

售賣時間：中午12時至晚上6

．每日派籌名額共135位，先到先得，派完即止

．每件產品製作需時

．每件產品每日派籌名額分別：攬攬咕𠱸52位、13吋及15吋手提電腦保護套各25位、布袋33

．每人每次只限購買及即場印製1款產品

．限量產品，數量有限，售完即止

 

銅鑼灣皇室堡【22+1=Keung To慈善限定店】開放詳情：

日期： 422日至522

時間：上午11時至晚上9#

地點：銅鑼灣皇室堡地下中庭

22+1=Keung To慈善限量精品售賣詳情：

日期： 422日至522(逢星期五至日及公眾假期)

派籌時間：上午8時開始

售賣時間：中午12時至晚上6

．每日派籌名額有限，先到先得，派完即止，亦將因應當日現場情況作更改

．每款產品每人每次只限購買1

．慈善精品於不同日子限量推出，詳情將於姜濤香港後援會及商場社交平台公佈

．限量產品，數量有限，售完即止

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