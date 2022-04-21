姜濤生日｜22 + 1 = Keung To慈善限定店 詳盡精品資料、派籌名額＋時間

4月30日是MIRROR人氣成員姜濤的生日，一眾姜糖特意舉行一連串的「姜濤誕」慶祝活動，更在尖沙咀The ONE及銅鑼灣皇室堡開辦「慈善期間限定店」，內有一系列限定精品，所得收入扣除成本後會全數捐往多間與兒童、毛孩及弱勢社群相關的慈善機構，令慶生活動別具意義。 似顏繪姜濤手機殼 活動的另一亮點是與ONLLY CASE推出14款「22 + 1 = Keung To主題手機殼」，兩個商場各有5款，更於網上版推出4款個人化版本，姜糖們可於活動期間，透過ONLLY CASE官方網站自製出似顏繪公仔，不單可以與姜濤同框，更可以帶著「他」每日周圍去！ 訂購日期：4月22日至5月22日 訂購網站：https://www.onllycase.com/web/meets/ksfc/ (將於22/4早上11時開賣)

姜濤慈善精品派籌名額及時間 兩個商場的限定店均由明天起11時對外開放，姜糖們進場後有15分鐘時間打卡，每節30人。另外，由於慈善精品也非常限量，兩個商場會由早上8時起派籌，The One目前有較具體的數字，分別為攬攬咕𠱸52位、13吋及15吋手提電腦保護套各25位、布袋33位，每人每款產品限買一件，姜糖們記得計好時間及銀彈啦！

22+1=Keung To 慈善限定店｜銅鑼灣 皇室堡 位處銅鑼灣皇室堡的「22+1=Keung To慈善限定店」以桃橙色作主調，主題是姜濤的多首作品，如《蒙着嘴說愛你》、《Master Class》及《鏡中鏡》等，充滿普普藝術風的6大打卡位，同時亦展示姜濤的重要「事件簿」：表演、美食及籃球。現場有一個約2米高的立體淘氣小濤濤，更有幾個籃球，讓姜糖們一同打卡。皇室堡店的精品包括5款ONLLY CASE 慈善限定店特別版手機殼，並於指定日子及時間分階段推出多款限量版慈善精品，如充電器、杯、眼罩、摺疊傘、軟式硅藻土等。

22+1=Keung To 慈善 D.I.Y. 限定店｜尖沙咀 The ONE 位處尖沙咀The ONE的「22+1=Keung To慈善D.I.Y.限定店」則以生日派對做主題，桃橙色配搭「滿場飛」的小姜姜和小濤濤。5大打卡場景包括掛上不同姜濤造型的14米打卡牆、約2米高我最喜愛的男歌手造型小姜姜、約1.4米高天使善心小濤濤、Keung To Yummy Burger及KT 22＋1 TV Show，以及姜濤生日慈善D.I.Y限定店。限定精品包括5款ONLLY CASE 慈善D.I.Y.限定店特別版手機殼，並於指定日子加設現場印製3款限量版D.I.Y慈善精品，包括攬攬咕𠱸、13吋及15吋手提電腦保護套及布袋，既可打卡又可以買到心頭好做善事。

銅鑼灣地帶大型廣告版賀「姜誕」 另外，由即日起，銅鑼灣地帶將設有大型廣告版賀「姜誕」，由即日至5月16日，「Keung To 0430 B-Day」電車已於港島啟動，往「姜濤灣」賀誕打卡就更方便。