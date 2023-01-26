姜濤生日｜4月30日辦姜濤慈善跑 30分鐘內跑完1.5km即可獲獎牌【內附參加詳情+選手紀念包】

召集各位姜糖！為慶祝姜濤今年24歲生日，姜濤粉絲後援會將於4月30日舉行歷年首個慈善步行活動「Keung To Charity Walk 2023」。只需要於30分鐘內完成1.5km即可獲獎牌，參加者更可獲選手紀念包，即睇參加詳情！

姜濤粉絲後援會將於4月30日舉行歷年首個慈善步行活動「Keung To Charity Walk 2023」。

姜濤粉絲後援會於姜濤正日生日，即4月30日於香港科學園舉行1.5公里「Keung To Charity Walk 2023」後援會會員活動，活動以慈善為宗旨，為受惠機構籌款。可以同親友見面共聚之餘，同時更為社會出一分力。

活動只設個人組別，年滿3歲或以上可報名參加。未滿18歲人士須由一名年滿18歲已報名人士陪同參加。另外是次慈善跑亦不計時及不設獎項，參加者可獲大會精心設計的活動紀念包，包括活動限定Tee、完成紀念獎牌、毛巾、運動手帶、紋身貼紙、索繩袋及號碼布。 即睇選手包有啲咩！