姜濤簽名｜1664 Blanc聯乘本地時裝品牌DEMO 啤酒樽套設計比賽 贏姜濤親筆簽名

法國啤酒品牌1664 Blanc宣布與本地時裝品牌DEMO合作,DEMO特意為1664 Blanc設計兩套分別為「Good Taste with a Twist」及「Playfully Elegance」的時裝服飾,1664 Blanc代言人姜濤更於全新一輯宣傳片中親身演繹兩套服飾,展現品牌的法式時尚生活基因。品牌更舉辦「1664 Blanc x 姜濤時尚啤酒樽套設計比賽」,邀請大家為1664 Blanc聯乘姜濤特別限定版啤酒樽,設計最能夠展現1664 Blanc生活品味的時尚啤酒樽套,姜濤更會在勝出作品上親筆簽名以作紀念。

1664 Blanc x 姜濤啤酒樽套設計比賽 贏豐富獎品及姜濤親筆簽名

品牌更特別舉辦「1664 Blanc x姜濤時尚啤酒樽套設計比賽」,招募一眾時裝達人為1664 Blanc聯乘姜濤特別限定版啤酒樽,設計並親手製作最切合1664 Blanc法式時尚生活元素的啤酒樽套。大會將就作品的設計、創意、以及是否切合1664 Blanc品牌元素等方面作評分,首200位遞交合資格作品的參加者將可獲1664 Blanc x姜濤限量珍藏卡全套(共6款);而獲選的10名優勝作品將有機會於未來的1664 Blanc品牌活動上作公眾展示,得獎者除了獲得「A Twist of Fashion with a Taste for Style聯乘限量版1664 Blanc小麥白啤酒禮盒」外,姜濤更會於得獎作品上親筆簽名再回贈給得獎者,此禮物對眾「姜糖」而言絕對是無價之寶。