姜濤簽名｜1664 Blanc聯乘本地時裝品牌DEMO 啤酒樽套設計比賽 贏姜濤親筆簽名

法國啤酒品牌1664 Blanc宣布與本地時裝品牌DEMO合作，DEMO特意為1664 Blanc設計兩套分別為「Good Taste with a Twist」及「Playfully Elegance」的時裝服飾，1664 Blanc代言人姜濤更於全新一輯宣傳片中親身演繹兩套服飾，展現品牌的法式時尚生活基因。品牌更舉辦「1664 Blanc x 姜濤時尚啤酒樽套設計比賽」，邀請大家為1664 Blanc聯乘姜濤特別限定版啤酒樽，設計最能夠展現1664 Blanc生活品味的時尚啤酒樽套，姜濤更會在勝出作品上親筆簽名以作紀念。
聯乘本地星級時裝品牌DEMO展現法式時尚
DEMO的設計走典雅風格，對服裝細節非常講究，並擅於將現代服裝與西裝融合，設計出別樹一格的時尚服飾，正好與1664 Blanc優雅而不失玩味的品牌定位吻合。姜濤在早前率先穿著由DEMO設計的時裝拍攝1664 Blanc全新宣傳片，他表示：「1664 Blanc的風格是在簡單優雅中加入玩味元素，講究服裝細節是DEMO的設計特色之一，兩者合作的作品自然有著種種巧思。今次兩套1664 Blanc x DEMO服裝以藍、白色為主，走法式當代古典格調，可是在腰帶、袖口等細節位卻加入鮮紅色作點綴，令整體感覺高雅而不失活潑，是我十分喜歡的穿搭風格。」
DEMO為1664 Blanc設計的服飾將於1664 Blanc全新宣傳片中首度登場，即日起在1664 Blanc官方社交媒體率先首播。1664 Blanc最新宣傳影片及海報，更將由6月30日起遍佈銅鑼灣金百利廣場一帶的戶外LED電視牆及廣告版，再次重現「姜濤灣」盛況。而一系列1664 Blanc x 姜濤的限量版產品及紀念品亦會隨著宣傳片的首播陸續登場，各位「姜糖」記得鎖定1664 Blanc官方Facebook及Instagram。
1664 Blanc x姜濤啤酒樽套設計比賽 贏豐富獎品及姜濤親筆簽名
品牌更特別舉辦「1664 Blanc x姜濤時尚啤酒樽套設計比賽」，招募一眾時裝達人為1664 Blanc聯乘姜濤特別限定版啤酒樽，設計並親手製作最切合1664 Blanc法式時尚生活元素的啤酒樽套。大會將就作品的設計、創意、以及是否切合1664 Blanc品牌元素等方面作評分，首200位遞交合資格作品的參加者將可獲1664 Blanc x姜濤限量珍藏卡全套(共6款)；而獲選的10名優勝作品將有機會於未來的1664 Blanc品牌活動上作公眾展示，得獎者除了獲得「A Twist of Fashion with a Taste for Style聯乘限量版1664 Blanc小麥白啤酒禮盒」外，姜濤更會於得獎作品上親筆簽名再回贈給得獎者，此禮物對眾「姜糖」而言絕對是無價之寶。