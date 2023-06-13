姜濤簽名｜1664 Blanc聯乘本地時裝品牌DEMO 啤酒樽套設計比賽 贏姜濤親筆簽名

法國啤酒品牌1664 Blanc宣布與本地時裝品牌DEMO合作，DEMO特意為1664 Blanc設計兩套分別為「Good Taste with a Twist」及「Playfully Elegance」的時裝服飾，1664 Blanc代言人姜濤更於全新一輯宣傳片中親身演繹兩套服飾，展現品牌的法式時尚生活基因。品牌更舉辦「1664 Blanc x 姜濤時尚啤酒樽套設計比賽」，邀請大家為1664 Blanc聯乘姜濤特別限定版啤酒樽，設計最能夠展現1664 Blanc生活品味的時尚啤酒樽套，姜濤更會在勝出作品上親筆簽名以作紀念。

聯乘本地星級時裝品牌 DEMO 展現法式時尚

DEMO的設計走典雅風格，對服裝細節非常講究，並擅於將現代服裝與西裝融合，設計出別樹一格的時尚服飾，正好與1664 Blanc優雅而不失玩味的品牌定位吻合。姜濤在早前率先穿著由DEMO設計的時裝拍攝1664 Blanc全新宣傳片，他表示：「1664 Blanc的風格是在簡單優雅中加入玩味元素，講究服裝細節是DEMO的設計特色之一，兩者合作的作品自然有著種種巧思。今次兩套1664 Blanc x DEMO服裝以藍、白色為主，走法式當代古典格調，可是在腰帶、袖口等細節位卻加入鮮紅色作點綴，令整體感覺高雅而不失活潑，是我十分喜歡的穿搭風格。」

DEMO為1664 Blanc設計的服飾將於1664 Blanc全新宣傳片中首度登場，即日起在1664 Blanc官方社交媒體率先首播。1664 Blanc最新宣傳影片及海報，更將由6月30日起遍佈銅鑼灣金百利廣場一帶的戶外LED電視牆及廣告版，再次重現「姜濤灣」盛況。而一系列1664 Blanc x 姜濤的限量版產品及紀念品亦會隨著宣傳片的首播陸續登場，各位「姜糖」記得鎖定1664 Blanc官方Facebook及Instagram。