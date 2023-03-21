姜濤誕2023｜23+1姜濤生日愛心應援 必影13大打卡位/首推Keung To限定甜品/義賣限定應援精品

下個月30日就到一年一度的「姜濤誕」了，姜濤香港後援會在4月「姜濤月」，再次於港九商場舉行生日應援活動，並得到尖沙咀The ONE及銅鑼灣皇室堡全力支持，為偶像設計兩個「23+1」姜濤慶生場景，除了令偶像有個難忘生日，也希望與全城分享這份歡樂氣氛。
由4月5日至5月1日期間，姜濤香港後援會同時在以上兩個商場設置不同主題的慶生裝置，包括尖沙咀的The ONE「Keung To 430 甜蜜蜜Café」及銅鑼灣的皇室堡「Keung To 430 生日嘉年華」，合共13個打卡點。前者以美式公路餐廳作藍本，以姜admin鍾愛漢堡及甜品作配襯，同時也紀錄他去年美國工作之旅；後者的嘉年華，就以姜濤最愛的舞台作設計重心，再加上園遊會的歡樂元素，祝願偶像來年於舞台上繼續綻放光芒，兩個場地都充滿小姜姜及小濤濤，以及佈滿姜濤靚相的打卡位，「姜糖們」必樂而忘返。姜糖們亦不忘承傳偶像對世界的善良和愛心，於皇室堡設立430生日限定店售賣限定應援精品，售後收益扣除成本後會全數捐往慈善機構。而今次同時是姜濤香港後援會首次製作姜濤23+1限量版生日甜品，在The ONE的慶生場地作慈善售賣，讓姜糖甜入心！
The ONE「Keung To 430 甜蜜蜜Café」 特製限量23+1限定版生日甜品
尖沙咀The ONE的「Keung To 430 甜蜜蜜Café」，以紅色作主調，再以格子突顯公路風，一望便知是姜糖們為Foodie姜濤而設計的心思，同時也令人憶起姜濤美國出差的快樂回憶。
7大打卡場景包括：
1. 小濤濤甜品吧：大廚造型2米高的立體小濤濤，姜糖可以坐在高腳椅上，跟小濤濤和他製作的鮮豔芭菲杯打卡。
2. Keung To 430甜蜜限定店：姜濤香港後援會首次製作及售賣23+1限定版生日甜品，背後還設有型格Look姜admin的巨型餐牌！
3. 地上最Cute店員小姜姜：安坐Café卡座品嚐姜admin至愛的漢堡，立體小姜姜更為你送上甜品。
4. 歡迎光臨KT Café：Café新開張，姜admin立牌一早在門口迎賓，美式Café色彩對比強烈，門口還有小濤濤頭像的甜蜜糖果機。
5. 作品的說話點唱機：以50年代點唱機及配上特大姜濤型照為看板設計主軸，頂着是數個甜甜圈，還伴隨多首循環放送的姜濤歌曲。
6. 姜糖愛的甜甜圈：姜濤站在心型甜甜圈旁，簡單的愛簡單的和平就是跟偶像心連心地打卡！
7. 夢想飛馳生日蛋糕：背後的看板有可愛的小濤濤，以及美式公路路牌，寓意24歲的姜濤會在夢想道路飛馳，走上前和壽星及生日蛋糕來一張甜蜜蜜的合照吧！
皇室堡「Keung To 430 生日嘉年華」 義賣多款生日慈善應援物
而在銅鑼灣的皇室堡「Keung To 430 生日嘉年華」，多姿多彩有如姜濤的演藝生涯般多元發展，同時用上姜濤的標誌顏色—桃橙色作主題色，傳遞溫暖及歡樂的氣氛。
6大打卡場景包括：
1. 星光綻放大舞台：立體小濤濤在星形台上及嘉年華帳幕前展現可愛一面，也是姜濤及姜糖連結的地方！
2. 爆紅爆谷小食車：姜濤立牌站在爆谷小食車前，擺好甫士等姜糖們來拍照啦！
3. 一飛沖天歡樂氣球：在小姜姜、小濤濤的糖果色氣球下，和姜濤人形立牌一起打卡，預祝2023年人氣一飛沖天！
4. 心動摩天輪：跟不同形象的姜濤一起乘坐摩天輪，給姜糖們心動的感受！
5. 百發百中估歌名：姜濤型格造型及歌曲名句的啤牌遊戲牆，猜歌名再翻牌，在側還有立體小姜姜現身為姜糖們打氣，一定百發百中！
6. Keung To 430生日限定店：嘉年華售票處轉變成義賣姜濤生日精品站，除了打卡外，更有注目度極高的必買品，包括小濤濤頸枕連cushion、小濤濤無線充電器、姜糖化妝袋等，收益扣除成本後，撥歸指定慈善機構，姜糖跟隨偶像一同散播愛心。
想知道更多姜濤生日應援內容及期間限定商品尚待揭曉，各位「姜糖」記得留意姜濤香港後援會、The ONE及皇室堡社交平台之最新公佈！
The ONE 「Keung To 430 甜蜜蜜Café」開放詳情：
日期： 4月5日至5月1日
時間：上午10時至晚上10時#
地點：尖沙咀The ONE UG2中庭
Keung To 430甜蜜限定店開放詳情：
日期：4月5日至5月1日 （逢星期一至日及公眾假期）
時間：中午12時至晚上9時
皇室堡「Keung To 430 生日嘉年華」開放詳情：
日期： 4月5日至5月1日
時間：上午10時至晚上10時
地點：銅鑼灣皇室堡地下中庭
Keung To 430生日限定店開放詳情：
日期： 4月5日至5月1日（逢星期五至日及公眾假期）
時間：中午12時至晚上8時