姜濤誕2023｜23+1姜濤生日愛心應援 必影13大打卡位/首推Keung To限定甜品/義賣限定應援精品

下個月30日就到一年一度的「姜濤誕」了，姜濤香港後援會在4月「姜濤月」，再次於港九商場舉行生日應援活動，並得到尖沙咀The ONE及銅鑼灣皇室堡全力支持，為偶像設計兩個「23+1」姜濤慶生場景，除了令偶像有個難忘生日，也希望與全城分享這份歡樂氣氛。

由4月5日至5月1日期間，姜濤香港後援會同時在以上兩個商場設置不同主題的慶生裝置，包括尖沙咀的The ONE「Keung To 430 甜蜜蜜Café」及銅鑼灣的皇室堡「Keung To 430 生日嘉年華」，合共13個打卡點。前者以美式公路餐廳作藍本，以姜admin鍾愛漢堡及甜品作配襯，同時也紀錄他去年美國工作之旅；後者的嘉年華，就以姜濤最愛的舞台作設計重心，再加上園遊會的歡樂元素，祝願偶像來年於舞台上繼續綻放光芒，兩個場地都充滿小姜姜及小濤濤，以及佈滿姜濤靚相的打卡位，「姜糖們」必樂而忘返。姜糖們亦不忘承傳偶像對世界的善良和愛心，於皇室堡設立430生日限定店售賣限定應援精品，售後收益扣除成本後會全數捐往慈善機構。而今次同時是姜濤香港後援會首次製作姜濤23+1限量版生日甜品，在The ONE的慶生場地作慈善售賣，讓姜糖甜入心！

The ONE 「 Keung To 430 甜蜜蜜 Caf é」 特製限量 23+1 限定版生日甜品

尖沙咀The ONE的「Keung To 430 甜蜜蜜Café」，以紅色作主調，再以格子突顯公路風，一望便知是姜糖們為Foodie姜濤而設計的心思，同時也令人憶起姜濤美國出差的快樂回憶。

7 大打卡場景包括：

1. 小濤濤甜品吧：大廚造型2米高的立體小濤濤，姜糖可以坐在高腳椅上，跟小濤濤和他製作的鮮豔芭菲杯打卡。

2. Keung To 430甜蜜限定店：姜濤香港後援會首次製作及售賣23+1限定版生日甜品，背後還設有型格Look姜admin的巨型餐牌！

3. 地上最Cute店員小姜姜：安坐Café卡座品嚐姜admin至愛的漢堡，立體小姜姜更為你送上甜品。

4. 歡迎光臨KT Café：Café新開張，姜admin立牌一早在門口迎賓，美式Café色彩對比強烈，門口還有小濤濤頭像的甜蜜糖果機。

5. 作品的說話點唱機：以50年代點唱機及配上特大姜濤型照為看板設計主軸，頂着是數個甜甜圈，還伴隨多首循環放送的姜濤歌曲。

6. 姜糖愛的甜甜圈：姜濤站在心型甜甜圈旁，簡單的愛簡單的和平就是跟偶像心連心地打卡！

7. 夢想飛馳生日蛋糕：背後的看板有可愛的小濤濤，以及美式公路路牌，寓意24歲的姜濤會在夢想道路飛馳，走上前和壽星及生日蛋糕來一張甜蜜蜜的合照吧！