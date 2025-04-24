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生活
2025-04-24 18:00:00

姜濤 X Darlie好來牙膏2025珍藏精品採購攻略 5款自拍棒/簽名藍牙喇叭/超限量「親錄密語」SD卡

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姜濤X Darlie好來牙膏2025珍藏精品採購攻略 5款自拍棒/簽名藍牙喇叭/超限量「親錄密語」SD卡

姜濤X Darlie好來牙膏2025珍藏精品採購攻略 5款自拍棒/簽名藍牙喇叭/超限量「親錄密語」SD卡

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姜濤連續4年與Darlie好來牙膏(原名黑人牙膏)合作，每年推出的聯乘限量珍藏精品均反應熱烈，甫上市即被搶購一空。今年的珍藏版精品包括5款「迷你姜濤」打卡自拍棒、簽名藍牙喇叭及非常限量的「親錄密語」SD卡，內有3款姜濤「親錄密語」，各位「姜糖」記得趁姜濤生日的重要日子，集齊全套「煥白笑容珍藏版精品」！

姜濤連續4年與Darlie好來牙膏(原名黑人牙膏)聯乘，推出限量珍藏精品。

姜濤連續4年與Darlie好來牙膏(原名黑人牙膏)聯乘，推出限量珍藏精品。

珍藏版精品將於明天(425)在各大指定網店發售；並於42830日起，於指定的萬寧、百佳、惠康/Market Place及屈臣氏門市有售（詳情請參閱官網），「姜糖」們如果想儲齊一套，就要記得留意各門市地址。

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姜濤X Darlie好來牙膏2025珍藏版精品指定門市

姜濤X Darlie好來牙膏2025珍藏版精品指定門市

425日起，在指定零售點購買Darlie好來牙膏產品滿$69，即可獲贈珍藏版「迷你姜濤」打卡自拍棒1 。一共5款，不同的零售商所派發的款式均有不同，集齊全套5款，即可獲不同笑容的迷你姜濤，陪住「姜糖」周圍打卡selfie

珍藏版「迷你姜濤」打卡自拍棒

珍藏版「迷你姜濤」打卡自拍棒

另外，凡購買Darlie 好來鑽． 耀白牙刷4支滿$119.6，即送姜濤簽名藍牙喇叭1 個，當中更有機會抽中限量盲盒版，內附擦亮粉絲笑容的超限量姜濤「親錄密語」SD1 張，以親切聲音傳送驚喜，SD卡分別設有3款姜濤「親錄密語」，每張一款，每款各50份，合共只得150份，非常罕有！

簽名姜濤藍牙喇叭 簽名姜濤藍牙喇叭

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