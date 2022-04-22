姜糖留意｜姜濤應援物課程合集 自製愛心曲奇/保鮮花/霓虹燈牌

不少粉絲都希望親手為偶像製作應援物以表心意，KKday為你們搜羅了不同手作的活動，例如霓虹燈牌、馬賽克拼貼畫、應援曲奇套裝等。在空餘時間動動手做小手作，發揮創意，為自己或偶像打打氣，一於自己應援自己做，為自己生活增添趣味。
DIY姜濤應援物｜應援曲奇套裝
應援必整！套裝內附牛油紙、4款應援曲奇模、食譜、糖、面粉及蔬果粉(另須自備牛油及雞蛋)，簡單易做，屋企DIY 無難度！
寄送方式：順豐到付
KKday優惠：$268
DIY姜濤應援物｜篆刻工作坊
篆刻藝術於中國商代已經出現，是歷久不衰的中國傳統藝術。工作坊除了可以認識篆刻技巧，更可以創作個人風格印章，可選擇雕刻文字及個人肖像，設計能代表自己的獨特圖章。
開放時間：每天 12:45-2:15pm / 2:30-4pm / 4-5:30pm / 5-6:30pm
課程時間：1.5小時
課程語言：英文、粵語或國語
地址：銅鑼灣波斯富街83號波斯富大廈2樓E室
KKday優惠：$490
DIY姜濤應援物｜Pixel Art工作坊
像素圖片是電腦最原始的點陣圖像表現方法。這工作坊帶大家回歸原始，將純滑線條變成一格一格，再以五彩繽紛的馬賽克貼片，鑲嵌成實體像素畫，成為最強應援物。工作坊除了製作過程解說，同時有配色技巧教學，設計及製作專屬記念品。
開放時間：每天 12:45-2:15pm / 2:30-4pm / 4-5:30pm / 5-6:30pm
課程時間：1.5小時
課程語言：英文、粵語或國語
地址：銅鑼灣波斯富街83號波斯富大廈2樓E室
KKday優惠：$290起
DIY姜濤應援物｜保鮮花藝術工作坊
體驗保鮮花藝術製作過程，經專業導師的指導及協助，必定能完成後將作品帶回家，包括兩色繡球花材、配花、玫瑰保鮮花。另外保鮮花相框可以在家中製作，於訂購時指明製作的文字。
課堂時間：每節工作坊約3小時
對象：歡迎11歲以上不同程度的藝術愛好者
地點：觀塘興業街12號永泰中心1樓B2室
寄送方式：順豐包郵
KKday優惠：$430
DIY姜濤應援物｜畫「濤」小夜燈制作工作坊
專業導師現場指導及協助創作小夜燈，導師亦會示範制作小夜燈時的不同技巧。初學者亦不用擔心，現場會提供簡單圖案作參考。
KKday優惠：$420起
DIY姜濤應援物｜冷光線燈牌DIY材料包連教學影片
冷光線燈牌DIY材料包連教學影片，提供1米長冷光線1條 (單色)、膠板2塊（15cm X 15cm）、螺絲連螺絲帽4套、電池盒連電池1個及熱縮通1米。
寄送方式：順豐到付/荔枝角office自取
KKday優惠：$280
DIY姜濤應援物｜霓虹藝術DIY材料包 Neonlight Kit set 及 霓虹藝術工作坊
專業藝術達人和指導老師親自拍攝的指導影片，傳授二極管連接、電極拼接等基本電路知識，示範霓虹燈製作流程。材料包更配備壓克力顏料組及畫筆等，令你可以充分發揮自身的創造力，創造獨一無二的藝術品。
- 單色燈串(2公尺) x1 (顏色可選: 紅/橙/螢光粉紅/紫/螢光黃/綠/藍/白/粉藍)
- 30 x 30公分帆布 x 1
- 壓克力顏料組 x 1
- 霓虹燈材料組 x 1
- 調色盤 x 1
- 筆洗 x 1
- 畫筆組 x 1
- 電池
- 教學影片(廣東話配英文字幕, 預訂確認後經電子郵件寄出)
物流服務商：順豐速運
霓虹藝術DIY Workshop KKday優惠：$400/位
霓虹藝術DIY材料包 Neonlight Kit set KKday優惠：$560/份
DIY姜濤應援物｜霓虹燈DIY工作坊
近年流行以冷光線製作的迷你霓虹燈，為家居增添型格小佈置，更可以帶出街做打卡道具。新增DIY材料包，可以選擇於工作室自取或安排順豐到付，足不出戶就可以親手製作屬於霓虹燈。
雙色亞加力膠板款 二人同行優惠（原價$1,176、KKday優惠：$908）
二人同行優惠，第二位可享9折優惠，訂購一組為二人同日同時段體驗
- 需時：3小時每位
- 燈線粗度：5mm
- 燈線數量：2條
- 配30*40cm/ 30*20cm膠板
霓虹燈DIY材料包（原價$399、KKday優惠：$299起）
*設有單色輕便款、雙色畫板款、雙色亞加力膠板款、冷光線插牌連盆栽可選擇
另可自行選擇燈線顏色、冷光線插牌連盆栽花材顏色
- 需時：2小時
- 燈線粗度：5mm帶鐵線冷光線
- 燈線數量：1條
寄送方式：順豐到付，預訂單後7個工作天寄出
自取地點：九龍觀塘偉業街221號美德工業大廈B座6樓6B 3室
優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/38920-neon-light-diy-workshop?cid=9429