姜糖留意｜姜濤應援物課程合集 自製愛心曲奇/保鮮花/霓虹燈牌

不少粉絲都希望親手為偶像製作應援物以表心意，KKday為你們搜羅了不同手作的活動，例如霓虹燈牌、馬賽克拼貼畫、應援曲奇套裝等。在空餘時間動動手做小手作，發揮創意，為自己或偶像打打氣，一於自己應援自己做，為自己生活增添趣味。

DIY 姜濤應援物｜應援曲奇套裝

應援必整！套裝內附牛油紙、4款應援曲奇模、食譜、糖、面粉及蔬果粉(另須自備牛油及雞蛋)，簡單易做，屋企DIY 無難度！

寄送方式：順豐到付

KKday優惠：$268

優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/126170?cid=9429