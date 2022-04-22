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2022-04-22 15:30:00

姜糖留意｜姜濤應援物課程合集 自製愛心曲奇/保鮮花/霓虹燈牌

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姜糖留意｜姜濤應援物課程合集 自製愛心曲奇/保鮮花/霓虹燈牌

姜糖留意｜姜濤應援物課程合集 自製愛心曲奇/保鮮花/霓虹燈牌

不少粉絲都希望親手為偶像製作應援物以表心意，KKday為你們搜羅了不同手作的活動，例如霓虹燈牌、馬賽克拼貼畫、應援曲奇套裝等。在空餘時間動動手做小手作，發揮創意，為自己或偶像打打氣，一於自己應援自己做，為自己生活增添趣味。

DIY姜濤應援物｜應援曲奇套裝

應援必整！套裝內附牛油紙、4款應援曲奇模、食譜、糖、面粉及蔬果粉(另須自備牛油及雞蛋)，簡單易做，屋企DIY 無難度！

寄送方式：順豐到付

KKday優惠：$268

優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/126170?cid=9429

DIY姜濤應援物｜應援曲奇套裝 DIY姜濤應援物｜應援曲奇套裝 DIY姜濤應援物｜應援曲奇套裝 DIY姜濤應援物｜應援曲奇套裝

DIY姜濤應援物｜篆刻工作坊

篆刻藝術於中國商代已經出現，是歷久不衰的中國傳統藝術。工作坊除了可以認識篆刻技巧，更可以創作個人風格印章，可選擇雕刻文字及個人肖像，設計能代表自己的獨特圖章。

開放時間：每天 12:45-2:15pm / 2:30-4pm / 4-5:30pm / 5-6:30pm

課程時間：1.5小時

課程語言：英文、粵語或國語

地址：銅鑼灣波斯富街83號波斯富大廈2E

KKday優惠：$490

優惠網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/121033?cid=9429

DIY姜濤應援物｜篆刻工作坊 DIY姜濤應援物｜篆刻工作坊 DIY姜濤應援物｜篆刻工作坊

DIY姜濤應援物｜Pixel Art工作坊

像素圖片是電腦最原始的點陣圖像表現方法。這工作坊帶大家回歸原始，將純滑線條變成一格一格，再以五彩繽紛的馬賽克貼片，鑲嵌成實體像素畫，成為最強應援物。工作坊除了製作過程解說，同時有配色技巧教學，設計及製作專屬記念品。

開放時間：每天 12:45-2:15pm / 2:30-4pm / 4-5:30pm / 5-6:30pm

課程時間：1.5小時

課程語言：英文、粵語或國語

地址：銅鑼灣波斯富街83號波斯富大廈2E

KKday優惠：$290

優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/125979?cid=9429

DIY姜濤應援物｜Pixel Art工作坊 DIY姜濤應援物｜Pixel Art工作坊

DIY姜濤應援物｜保鮮花藝術工作坊

體驗保鮮花藝術製作過程，經專業導師的指導及協助，必定能完成後將作品帶回家，包括兩色繡球花材、配花、玫瑰保鮮花。另外保鮮花相框可以在家中製作，於訂購時指明製作的文字。

課堂時間：每節工作坊約3小時

對象：歡迎11歲以上不同程度的藝術愛好者

地點：觀塘興業街12號永泰中心1B2

寄送方式：順豐包郵

KKday優惠：$430

優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/128425?cid=9429

DIY姜濤應援物｜保鮮花藝術工作坊 DIY姜濤應援物｜保鮮花藝術工作坊 DIY姜濤應援物｜保鮮花藝術工作坊 DIY姜濤應援物｜保鮮花藝術工作坊

DIY姜濤應援物｜畫「濤」小夜燈制作工作坊

專業導師現場指導及協助創作小夜燈，導師亦會示範制作小夜燈時的不同技巧。初學者亦不用擔心，現場會提供簡單圖案作參考。

KKday優惠：$420

優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/114377?cid=9429

DIY姜濤應援物｜畫「濤」小夜燈制作工作坊 DIY姜濤應援物｜畫「濤」小夜燈制作工作坊

DIY姜濤應援物｜冷光線燈牌DIY材料包連教學影片

冷光線燈牌DIY材料包連教學影片，提供1米長冷光線1 (單色)、膠板2塊（15cm X 15cm）、螺絲連螺絲帽4套、電池盒連電池1個及熱縮通1米。

寄送方式：順豐到付/荔枝角office自取

KKday優惠：$280

優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/123806?cid=9429

DIY姜濤應援物｜冷光線燈牌DIY材料包連教學影片

DIY姜濤應援物｜冷光線燈牌DIY材料包連教學影片

DIY姜濤應援物｜霓虹藝術DIY材料包 Neonlight Kit set 霓虹藝術工作坊

專業藝術達人和指導老師親自拍攝的指導影片，傳授二極管連接、電極拼接等基本電路知識，示範霓虹燈製作流程。材料包更配備壓克力顏料組及畫筆等，令你可以充分發揮自身的創造力，創造獨一無二的藝術品。

-       單色燈串(2公尺) x1 (顏色可選: //螢光粉紅//螢光黃////粉藍)

-       30 x 30公分帆布 x 1

-       壓克力顏料組 x 1

-       霓虹燈材料組 x 1 

-       調色盤 x 1

-       筆洗 x 1

-       畫筆組 x 1

-       電池

-       教學影片(廣東話配英文字幕, 預訂確認後經電子郵件寄出)

物流服務商：順豐速運

霓虹藝術DIY Workshop KKday優惠：$400/

霓虹藝術DIY材料包 Neonlight Kit set KKday優惠：$560/

優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/126802?cid=9429

DIY姜濤應援物｜霓虹藝術DIY材料包 Neonlight Kit set 及 霓虹藝術工作坊

DIY姜濤應援物｜霓虹藝術DIY材料包 Neonlight Kit set 及 霓虹藝術工作坊

DIY姜濤應援物｜霓虹燈DIY工作坊

近年流行以冷光線製作的迷你霓虹燈，為家居增添型格小佈置，更可以帶出街做打卡道具。新增DIY材料包，可以選擇於工作室自取或安排順豐到付，足不出戶就可以親手製作屬於霓虹燈。

 

雙色亞加力膠板款 二人同行優惠（原價$1,176KKday優惠：$908

二人同行優惠，第二位可享9折優惠，訂購一組為二人同日同時段體驗

-       需時：3小時每位

-       燈線粗度：5mm

-       燈線數量：2

-       30*40cm/ 30*20cm膠板

 

霓虹燈DIY材料包（原價$399KKday優惠：$299起）

*設有單色輕便款、雙色畫板款、雙色亞加力膠板款、冷光線插牌連盆栽可選擇

另可自行選擇燈線顏色、冷光線插牌連盆栽花材顏色

-       需時：2小時

-       燈線粗度：5mm帶鐵線冷光線

-       燈線數量：1

 

寄送方式：順豐到付，預訂單後7個工作天寄出

自取地點：九龍觀塘偉業街221號美德工業大廈B66B 3

優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/38920-neon-light-diy-workshop?cid=9429

DIY姜濤應援物｜霓虹燈DIY工作坊

DIY姜濤應援物｜霓虹燈DIY工作坊

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