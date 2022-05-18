姜糖留意｜1664 x 姜濤推出限量白啤 其中一款超市、便利店都無得賣？

姜糖留意｜1664 x Keung To 限量白啤 其中一款超市、便利店都無得賣？

MIRROR成員姜濤代言的產品經常被「姜糖」掃光，最近法國啤酒品牌1664與姜濤驚喜聯乘，找來本地著名藝術家兼《花樣年華》電影海報設計師Rex Koo參與設計，推出3款「1664 x Keung To 聯乘限量版小麥白啤酒」及「限量珍藏禮盒套裝」，有啤酒飲又滿足到「前妻」，相信一眾「前夫」今次都會落力一點。1664由下周開始更會延續「姜濤灣」熱潮，除了商場打卡位，更有專屬電車，讓一眾「姜糖」打卡。

1664 x 姜濤 聯乘限量版小麥白啤酒

「限量珍藏禮盒套裝」及神秘活動 今次系列跳脫展示出不一樣的姜濤，姜濤表示：「今次與1664合作的聯乘限量版系列，是希望大家以全新角度認識舞台外的我。」參與設計的Rex Koo 以1664標誌的藍白色為主調，配上品牌特色的檸檬芳香，揉合姜濤的標誌元素，以其平面設計常用的Pop-Art元素，如格子 (Grid)、幾何圖形等，展示姜濤在鎂光燈背後的生活面貌。3款聯乘限量版小麥白啤酒，將於5月中旬起逐一登場，包括各大超市及便利店，其中一款更只在指定合作餐廳現身，「姜糖」可以在 instagram (@1664blanchk) inbox 查詢。品牌另推「限量珍藏禮盒套裝」和多項神秘活動，想把「姜濤」帶返屋企，就要留意品牌Facebook (@K1664HK) 及Instagram了。

1664 x 姜濤 聯乘限量版小麥白啤酒

3 款聯乘限量版啤酒設計： 《 Day & Night 日與夜》 首款「1664 x Keung To 聯乘限量版小麥白啤酒」設計中，姜濤在白晝與晚上穿上相同設計但相反顏色的衣著，一面手握1664啤酒杯，一面則有檸檬作點綴，表現「日與夜」的設計主題。 推出時間：5月中旬 銷售點：各大超市及便利店

《 Romance 浪漫》 「浪漫」不只適用於戀愛，亦是一種法式生活態度，戴上紳士帽的型格姜濤，手執象徵1664的檸檬，於花海中細嚐泡沫綿密細膩的1664，享受法式生活浪漫。 推出時間：5月下旬 銷售點：全港指定的合作餐廳

《 Playfully Elegance 優雅玩味》 小麥白啤酒以法國優質Strisselspalt啤酒花釀製而成，創造性地融入水果芳香，以清香檸檬為驚喜口感。設計中姜濤以優雅裝束，綴以鬍子裝飾及佻皮單眼動作，與代表著1664的法國鬥牛犬相映成趣。 推出時間：6月上旬 銷售點：各大超市及便利店