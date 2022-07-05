姜糖要去｜姜濤 x Do姐主題纜車 送紀念車卡及姜濤簽名紀念幣

姜糖留意了！KKday繼早前推出「姜濤xDo姐」主題帆船維港遊及「玩精啲！玩盡啲！」開蓬巴士聖誕除夕夜遊特別線，相隔約半年後再推出「姜濤xDo姐」KKday期間限定纜車，完成「玩精啲！玩盡啲！」的海陸空三部曲。纜車內外都貼上MIRROR成員姜濤及Do姐(鄭裕玲)肖像，讓大家一同在空中打卡。

由2022年7月8日起，合共十多架的「姜濤xDo姐」KKday期間限定纜車將行駛於東涌纜車站至昂坪之間，在約25分鐘的旅程中，一眾姜糖可以俯瞰香港、南海和島上景點，並在美麗景色襯托下，與姜濤、Do姐合照。乘坐「姜濤xDo姐」KKday期間限定纜車，更可獲贈精製姜濤xDo姐紀念車卡，以及姜濤簽名昂坪360纜車紀念幣，數量有限，送完即止。

聯乘本地藝術家 邀粉絲完成「玲」感拼「濤」

除了主題纜車外，KKday更與著名本地藝術家鮑卓微(Karen Pow)及曹涵凱(Chao Harn Kae)合作，推出「玲」感拼「濤」拼出香港活動，市民可以到KKday特設於昂坪市集的期間限定店，合力以逾2萬塊馬賽克磚，拼出姜濤、Do姐的肖像，以及灣仔會展、中環摩天輪及尖沙咀鐘樓等多個本地景點。

由今日(7月5日)15:00起，於KKday預訂精選產品，即可免費獲贈馬賽克磚塊，並前往活動場地一同拼湊成「姜濤、Do姐及多個本地景點」的馬賽克畫。參與畫作後，更可以優惠價$60參與迷你手繪花燈體驗，提早為中秋節作好準備。