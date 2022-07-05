姜糖要去｜姜濤 x Do姐主題纜車 送紀念車卡及姜濤簽名紀念幣

姜糖留意了！KKday繼早前推出「姜濤xDo姐」主題帆船維港遊及「玩精啲！玩盡啲！」開蓬巴士聖誕除夕夜遊特別線，相隔約半年後再推出「姜濤xDo姐」KKday期間限定纜車，完成「玩精啲！玩盡啲！」的海陸空三部曲。纜車內外都貼上MIRROR成員姜濤及Do姐(鄭裕玲)肖像，讓大家一同在空中打卡。
召喚姜糖打卡
由2022年7月8日起，合共十多架的「姜濤xDo姐」KKday期間限定纜車將行駛於東涌纜車站至昂坪之間，在約25分鐘的旅程中，一眾姜糖可以俯瞰香港、南海和島上景點，並在美麗景色襯托下，與姜濤、Do姐合照。乘坐「姜濤xDo姐」KKday期間限定纜車，更可獲贈精製姜濤xDo姐紀念車卡，以及姜濤簽名昂坪360纜車紀念幣，數量有限，送完即止。
聯乘本地藝術家 邀粉絲完成「玲」感拼「濤」
除了主題纜車外，KKday更與著名本地藝術家鮑卓微(Karen Pow)及曹涵凱(Chao Harn Kae)合作，推出「玲」感拼「濤」拼出香港活動，市民可以到KKday特設於昂坪市集的期間限定店，合力以逾2萬塊馬賽克磚，拼出姜濤、Do姐的肖像，以及灣仔會展、中環摩天輪及尖沙咀鐘樓等多個本地景點。
由今日(7月5日)15:00起，於KKday預訂精選產品，即可免費獲贈馬賽克磚塊，並前往活動場地一同拼湊成「姜濤、Do姐及多個本地景點」的馬賽克畫。參與畫作後，更可以優惠價$60參與迷你手繪花燈體驗，提早為中秋節作好準備。
Do姐想同姜濤出國拍旅遊特輯
對於海陸空完成最後一站，Do姐稱：「繼古董帆船之後，這次在纜車上再次出現我們的肖像，更可以與我們一同打卡，就好像我和姜濤陪著大家一起欣賞香港美景、一同四處玩樂！十分期待開關後有機會與姜濤一起到海外拍攝旅遊特輯，介詔更多玩樂好去處給大家。」姜濤則表示：「知道這次除了將我與Do姐的照片放到纜車外，更會有一幅大型馬賽克畫，讓大家一同用馬賽克磚塊將我、Do姐和幾個香港著名景點拼出，這一個創作非常特別，並且極具意義，十分期待看到作品。」
「玲」感拼「濤」拼出香港活動詳情
推廣期：即日至7月22日
活動日期：2022年7月8日起至7月24日
活動地點：大嶼山昂坪市集16A號鋪
營業時間：星期一、三至五(11:00–17:00)、星期二(14:00–17:00)及星期六、日(10:30–17:30)
馬賽克磚塊數量：約20,000粒
活動內容：
1)推廣期內，於KKday預定精選本地玩樂產品，即可獲贈「玲」感拼「濤」馬賽克磚塊
2)憑訂單購買記錄前往KKday位於昂坪市集的期間限定店，即可換領馬賽克磚塊
3)按店內職員指示將馬賽克磚塊貼上馬賽克畫上的相應位置
4)作品完成後於KKday期間限定店展出日期：2022年7月30日起，為期14天
精選產品：https://www.kkday.com/zh-hk/promo/anniversary?cid=9429
大澳「手繪花燈」工作坊(KKday優惠：$200/位)
活動日期：7月12日-8月逢星期六、日(時間A｜1:00-2:30pm｜時間B｜3:00-4:30pm)
活動地點：大澳
體驗內容：
．由導師指導，每位參加者可親手繪製獨一無二的大燈籠
．完成之手繪花燈可選擇存放於工作室，並將在花燈節期間於「應援區」懸掛