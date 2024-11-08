威士忌迷注意！年度最大型威士忌展Whisky Live 2024 HK 11月14~16日尖沙咀K11 MUSEA舉行

備受矚目的年度威士忌盛會Whisky Live Hong Kong 2024將於11月14日至16日期間在尖沙咀K11 MUSEA舉行A六樓Kunsthalle舉行，展出超過300款精選威士忌，從知名品牌到獨立裝瓶品牌，涵蓋蘇格蘭、愛爾蘭、意大利、美國、日本等多個產地，提供一年一度的限定機會讓參加者盡情品嚐稀有及廣受歡迎的威士忌。盛會更設有一系列精彩活動，包括威士忌工作坊、美食配對、現場音樂表演等，讓威士忌迷沉醉在多重感官盛宴中；同時配合以調酒為重點的Hong Kong Bar Show 2024，大家能搶先品嚐由多位才華洋溢的調酒師調製的創意雞尾酒，享受臻緻時光。Whisky Live Hong Kong 更特別聯乘Hong Kong Bar Show （飲吧！香港），找來多位本地著名酒吧調酒師為大家精心炮製一系列創意雞尾酒，熱鬧氣氛滿瀉！Whisky Live Hong Kong 門票即日正式公開發售！

會場獨家限量紀念版 - 櫻尾單桶單一麥芽威士忌 每年《威士忌雜誌》都與不同蒸餾廠合作，專門為WhiskyLive Hong Kong 推出單桶裝瓶，由專家從數百桶威士忌中嚴選出最合適的一桶作為紀念版獨立裝瓶。今年大會特別選出來自廣島縣具百年歷史的櫻尾蒸餾所出產的波爾多紅葡萄酒桶，酒於2022年蒸餾，並在波爾多紅葡萄酒桶中熟成。這瓶威士忌帶有紅色水果蛋糕、葡萄乾及甜香料的香氣，口感豐富細緻，帶陣陣紅色水果、覆盆子、甜丁香、肉桂味道，伴隨一絲細膩的單寧，餘韻悠長，蘊涵多汁的香料櫻桃、黑胡椒和一些甜香料風味，限量180瓶，並隨套票發售，十分值得收藏。

Whisky Live Hong Kong 2024 活動詳情 日期：2024年11月14至16日（星期四至六） 時間：11月14日及15日（星期四及五）優先場下午6時至晚上10時 11月16日（星期六）下午1時至晚上10時 地點：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA 6樓Kunsthalle 門票購票連結