威士忌｜占星師坐陣！12星座調酒活動 Glenfiddich蘇格蘭威士忌 調製限定口味雞尾酒

不少人都喜歡以星座推測運程，最近單一麥芽蘇格蘭威士忌品牌Glenfiddich就在香港舉行一系列以12星座為主題的調酒之夜活動，活動將根據星座中「土、水、風、火」四大星象元素，調製出獨特的雞尾酒口味，現場更邀請著名占星師和電視節目主持人李文意到Library Restaurant and Bar坐陣，即場解讀天使神諭占卜卡，星座迷必去！

Glenfiddich蘇格蘭威士忌 12星座調酒活動

12星座和威士忌的共通之處在於基本自然元素，首場以「火」元素為主題的Glenfiddich 12星座調酒活動將於4月10日在Library Restaurant and Bar舉行。除了駐場調酒師Ho Chan 之外，來自日式雞尾酒天堂Bar Anima享負盛名的調酒師Pei Cheung會一同主持客座調酒活動，二人分別沖調三款代表火象星座的專屬特調雞尾酒。Pei Cheung以三個火象星座 —— 白羊座、獅子座和人馬座為靈感，調製三款大膽破格的雞尾酒，分別為The First Spark、Pride Lion以及Mockingjay，以突顯每個星座的性格特點。另外活動更請來著名占星師和電視節目主持人李文意到場，為客人解讀天使神諭占卜卡，令活動更添趣味。客人凡飲用任何三款星座主題雞尾酒，即可享10分鐘私人天使卡解讀服務，進一步探索自己的星座特性。