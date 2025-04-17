娛圈2大凍齡辣媽岑麗香、孫慧雪 生完keep住索 仙氣不減秘密 只揀一款NMN！

做女藝人要時刻保持最佳狀態認真不容易，尤其是一出道已有「香香公主」及「宅男女神」之稱的岑麗香及孫慧雪，更加要有突出的樣貌、身材及氣質。她們雖已是兩孩之母，但魅力依然、被稱「凍齡辣媽」，年屆40歲身材美貌keep住索！她們今次大方分享逆齡秘訣，原來在於服用這一款NMN！

生兩子身材、童顏依舊 除了外服更著重內在保養

試問有邊個女人不想終身美麗？偏偏30歲過後就好易被人評頭品足，單身的被笑「賣剩蔗」、「搵人埋單」、「殘樣厚粉」；生完小朋友無時間保養又會被指「黃面婆」、「又老又殘」、「肥腫師奶」等。想留住青春，除了要付出時間保養，更要用對的方法保養！

香香及雪雪透露，平日除了做美容、保持健康飲食外，兩位辣媽均表示有服用抗老保健品的習慣，其中近年大熱的NMN產品，就可以提升精神狀態、皮膚狀態、免疫力及體力，幫身體細胞充電，由內而外逆齡。

2大凍齡辣媽「我哋嘅逆齡Choice」：【草姬NMN40000+】

市面上形形色色的NMN產品，又該如何選擇？香香與雪雪共同推薦【草姬NMN40000+】。「草姬」這個品牌相信大家並不陌生，於香港經已有超過25年歷史，更是上市公司。其中【草姬NMN40000+】正正是他們的皇牌產品之一，獲超過100名醫護人士推薦#，更有超過99%醫護人士認同【草姬NMN40000+】可以有效做到細胞逆齡#。