娛圈2大凍齡辣媽岑麗香、孫慧雪 生完keep住索 仙氣不減秘密 只揀一款NMN！

做女藝人要時刻保持最佳狀態認真不容易，尤其是一出道已有「香香公主」及「宅男女神」之稱的岑麗香及孫慧雪，更加要有突出的樣貌、身材及氣質。她們雖已是兩孩之母，但魅力依然、被稱「凍齡辣媽」，年屆40歲身材美貌keep住索！她們今次大方分享逆齡秘訣，原來在於服用這一款NMN！
生兩子身材、童顏依舊 除了外服更著重內在保養
試問有邊個女人不想終身美麗？偏偏30歲過後就好易被人評頭品足，單身的被笑「賣剩蔗」、「搵人埋單」、「殘樣厚粉」；生完小朋友無時間保養又會被指「黃面婆」、「又老又殘」、「肥腫師奶」等。想留住青春，除了要付出時間保養，更要用對的方法保養！
香香及雪雪透露，平日除了做美容、保持健康飲食外，兩位辣媽均表示有服用抗老保健品的習慣，其中近年大熱的NMN產品，就可以提升精神狀態、皮膚狀態、免疫力及體力，幫身體細胞充電，由內而外逆齡。
2大凍齡辣媽「我哋嘅逆齡Choice」：【草姬NMN40000+】
市面上形形色色的NMN產品，又該如何選擇？香香與雪雪共同推薦【草姬NMN40000+】。「草姬」這個品牌相信大家並不陌生，於香港經已有超過25年歷史，更是上市公司。其中【草姬NMN40000+】正正是他們的皇牌產品之一，獲超過100名醫護人士推薦#，更有超過99%醫護人士認同【草姬NMN40000+】可以有效做到細胞逆齡#。
提到逆齡心得，香香表示平時保養除咗飲食健康，做下Facial外，都會服用【草姬NMN40000+】幫自己身體細胞逆齡：「始終逆齡唔係單單keep好個外貌咁簡單，精神狀態、皮膚狀態、免疫力同體力缺一不可。仲要喺身體細胞由內而外逆齡！」
雪雪服用【草姬NMN40000+】一個月後表示：「明顯感覺到身體精神活力叉足電，日頭開工夜晚返屋企照顧家庭都完全無問題，仲有足夠精力陪小朋友玩。就連皮膚都緊緻同有光澤咗！」
獨家亞洲臨床科研 10倍細胞逆齡^
【草姬NMN40000+】新升級4重抗衰老配方，採用高含量40000mg NMN 、第三代NAD+增強劑NMNH、國際專利SOD及98%高破壁率的靈芝孢子，能夠10倍提升細胞內NAD+水平^，24小時^維持高NAD+水平，持續修復DNA。升級版採用耐酸性植物腸溶膠囊，保證活性成分更好吸收，素食者都適用。
草姬科學園生物科技團隊更進行了為期半年的生物科研，首次針對亞洲人細胞及DNA，研究NMN結合高破壁靈芝孢子的抗衰老功效。報告發現【NMN+高破壁靈芝孢子】的配方組合產生人體細胞抗衰老協同效應，能使88%亞洲人細胞因抗氧化而變得年輕◇。
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^ Zapata-Pérez R, Tammaro A, Schomakers BV, Scantlebery AML, Denis S, Elfrink HL, Giroud-Gerbetant J, Cantó C, López-Leonardo C, McIntyre RL, van Weeghel M, Sánchez-Ferrer Á, Houtkooper RH. Reduced nicotinamide mononucleotide is a new and potent NAD+ precursor in mammalian cells and mice. FASEB J. 2021 Apr;35(4):e21456. doi: 10.1096/fj.202001826R. PMID: 33724555.
◇ 草姬科學園生物科研團隊2022研究數據
# 根據香港醫護市場調查及策劃有限公司2025年訪問108名醫護人員對「草姬NMN+」的意見調查報告所得。