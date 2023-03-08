嬌蘭啟動女性養蜂創業計劃 慶祝國際婦女節

蜜蜂在地球生態系統中扮演重要角色，Guerlain自2020年首次推行「Women for Bees」女性養蜂創業計劃，與聯合國教科文組織（UNESCO）合作，改變世界各地的女性養蜂學員的人生，學員來自法國、柬埔寨、墨西哥、意大利以至日本，這項創業計劃更由今年開始合拍當地的非政府組織，令更多女性受惠。

這項目逐年演變，現在仍不斷精進，安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）於墨西哥啟動新階段的女性養蜂創業計劃，支持馬雅婦女的養蜂傳統，並聯同Guerlain與Fundación Selva Maya(FSM)及Belmond Maroma合作，應對古代馬雅人視為神聖蜜蜂——馬雅皇蜂（Melipona beecheii）瀕臨滅絕的危機。2月時，Guerlain和Angelina Jolie前往尤卡坦半島（Yucatan Peninsula），與矢志保護馬雅皇蜂的非牟利組織FSM，一起開展全新的多年培訓和保育倡議。

嬌蘭同時宣布，由今年起至未來數年，將在盧旺達、中國及其他地區，繼續透過「Women for Bees」女性養蜂創業計劃，致力賦予婦女權能，藉著教育和養蜂培訓，將技能轉化成可持續的專業活動。