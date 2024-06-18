嬌蘭藝術沙龍香氛限定店 聯承別注版淡香氛 瓶頸點綴化身成戒指

法國調香師及化學家Pierre-François-Pascal Guerlain在1828年，於巴黎里沃利街(rue de Rivoli)創業，開設首間店舖，並創立了法國嬌蘭。這個以香水起家的品牌，最近在銅鑼灣時代廣場開設藝術沙龍香氛期間限定店，不單有齊品牌旗下的香氛系列、蠟燭及家居香氛，更有一系列藏典藏精品香氛，各位香氛迷不要錯過！

藝術沙龍香氛期間限定店設計儼如一座香氛圖書館，優雅的白金色配搭盡顯皇室御用品牌的氣派，店內不僅陳列出Guerlain調香師獨家調配的藝術沙龍 (L’Art & La Matière) 香氛系列、香氛蠟燭、擴香瓶、潤膚乳、洗手液及家居香氛等精緻逸品，更收藏典藏精品香氛。 個人化細節 個人化是香氛系列的的核心主張，藝術沙龍(L’Art & La Matière) 的香氛瓶每處修飾位置都考慮周到，從瓶蓋、瓶頸、封章至雕刻皆可加入個人化設計，將香氛瓶轉化成個人專屬的瓶身。

Philippe Ferrandis 聯承別注版 漾金粉櫻淡香氛 Guerlain 與法國珠寶工匠Philippe Ferrandis聯手，推出2024年限定珍藏版。Philippe Ferrandis這位巴黎珠寶界猛將，設計24K金戒指套上蜂印瓶的瓶頸，戒指上點綴兩朵淡粉紅色琺瑯櫻花，再鑲上閃爍水晶，別致奪目。戒指更可搖身變為飾物佩戴，表達真愛宣言。

巧藝的珠寶藝術 由焊接櫻花花蕊所需技能，到為每片花瓣上釉、造出粉緻的粉紅色調要求的巧藝，富有才華的工匠妙手揮動，成就這枚獨特戒指，述說香氛與珠寶之間的非凡愛情故事。工匠需以火焰雕造金屬花瓣，焊工精準。首先進行手工拋光，散發璀璨光芒。然後為戒指鍍上24K金，再鑲嵌白色和玫瑰色水晶，最後為每件作品施釉，披上美麗的琺瑯塗層。工匠筆觸細膩，完美上色，活現漂亮色調，令櫻花栩栩如生。 優美清新淡香氛 漾金粉櫻(淡香氛)加入品牌標誌性的佛手柑香氣，如陽光般燦爛，令香氛明亮動人。綠茶韻調融會柑橘氣息，將香氛結合另一日本古老儀式。優美清新的開端，喚起人們對春日早晨的回憶。粉緻的紫丁香與茉莉花和諧共處，在輕盈的白麝香和其完美香跡引領下，魅力香調踏着華爾滋的舞步，隨季節旋轉，迎接春天重生。