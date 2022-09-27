孕婦內衣｜Her own words孕婦胸圍 舒適布料具承托力 防漏布減溢乳尷尬

女性在懷孕期間會經歷身形改變，受荷爾蒙影響，懷孕前後易出現漲奶，加上胸圍壓迫，使人感到不適和煩燥。本地內衣品牌 Her own words最近新出Supima棉質哺乳胸圍及Invisible Extra Skin無縫透氣胸圍，適合懷孕期間及產後哺乳的女士，兩款胸圍均採用EasyFit彈性設計，能使棉杯高度貼合胸部，即使漲奶也不感壓力或過緊，方便媽媽們舒適活動。
特設Easyfit彈性區 減低胸部壓迫感
懷孕期胸部會逐漸漲大，並提升約2至3個罩杯。Invisible Extra Skin無縫透氣胸圍，特別加入Easyfit彈性區，留有調整空間，可減輕胸部受壓迫，並以W形軟支撐取代鋼圈，有效穩定承托，大大提升舒適度，特別適合懷孕中的媽媽。胸圍使用面料觸感清涼，並採用360度無縫設計，胸圍兩側亦特別以高彈性及透氣材料製作，加上罩杯內有過千氣孔，有助散走胸部悶熱的感覺。不只孕婦，這款胸圍也特別適合運動型或怕熱的女生，整天保持舒適透氣感覺。
防漏面布 避免溢乳尷尬
不少懷孕女士或會對身型沒自信，想擁有堅挺胸形，就要選擇有穩定承托又舒適的胸圍，避免產後免胸部下垂。Supima棉質哺乳胸圍專為產後母親而設，採用被譽為「棉中之首」的 Supima棉料製造，觸感如Cashmere羊絨般柔軟順滑，而且不易起毛球。哺乳胸圍同時透過 Extra Skin專利內置反定棉杯，穩固罩杯位置，不留痕防漏面布，減少產後溢乳造成的尷尬情況。胸圍使用肩開扣設計，方便單手解開，而肩帶亦延伸至底圍，有效避免哺乳時胸圍移位。此外，胸圍底圍特別運用高彈性布料和加寬設計，讓胸部有更舒適穩定的承托。
超強彈性緊身褲 承托重量減腰酸背痛
懷孕女士長期挺巨肚，容易感到腰酸背痛，孕婦超強彈性緊身褲的超高腰頭可包覆整個腹部，有助承托重量；想在懷孕初期或想方便活動，則可選擇另一種穿法：將褲頭向下摺，以添舒適度。緊身褲以LYCRA ADAPTIV高彈性布料製造，質感舒適貼身，能吸濕排汗，亦具超強彈性和回彈力，有助避免服飾過緊的不適感。褲款設有S/M 和 L/XL 2個尺碼，適合不同體型的女生。