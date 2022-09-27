孕婦內衣｜Her own words孕婦胸圍 舒適布料具承托力 防漏布減溢乳尷尬

女性在懷孕期間會經歷身形改變，受荷爾蒙影響，懷孕前後易出現漲奶，加上胸圍壓迫，使人感到不適和煩燥。本地內衣品牌 Her own words最近新出Supima棉質哺乳胸圍及Invisible Extra Skin無縫透氣胸圍，適合懷孕期間及產後哺乳的女士，兩款胸圍均採用EasyFit彈性設計，能使棉杯高度貼合胸部，即使漲奶也不感壓力或過緊，方便媽媽們舒適活動。

特設 Easyfit 彈性區 減低胸部壓迫感

懷孕期胸部會逐漸漲大，並提升約2至3個罩杯。Invisible Extra Skin無縫透氣胸圍，特別加入Easyfit彈性區，留有調整空間，可減輕胸部受壓迫，並以W形軟支撐取代鋼圈，有效穩定承托，大大提升舒適度，特別適合懷孕中的媽媽。胸圍使用面料觸感清涼，並採用360度無縫設計，胸圍兩側亦特別以高彈性及透氣材料製作，加上罩杯內有過千氣孔，有助散走胸部悶熱的感覺。不只孕婦，這款胸圍也特別適合運動型或怕熱的女生，整天保持舒適透氣感覺。