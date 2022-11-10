季前賽｜九龍灣啟業、屯門愛定+兆禧食坊辨大結局放映會 首80名登記有神秘禮物

鏡粉請注意！由MIRROR及ERROR成員主滇的人氣電視劇集《季前賽》踏入結局周，痴漢籃球隊及翰林大學籃球隊將上演巔峰之戰。基滙資本民坊將於11月11日（星期五），於劇集取景的三個特色場地舉辦大結局放映會，首80個登記更有神秘禮物！
3大取景場地辦放映會 免費入場
《季前賽》以籃球為主題，找了不少運動場取景，包括兩隊籃球隊決戰場地啟業主場、愛定主場及兆禧主場下的兆禧食坊對出有蓋運動場。今次基滙資本民坊特地於大結局當晚，於3個取景地舉辦放映會，讓街坊及大眾置身在取景特色場地一同觀賞《季前賽》大結局，一起感受巔峰之戰的激烈氣氛。
九龍灣啟業主場(地址：九龍灣啟業道18號啟業商場停車場天台)
屯門愛定主場(地址：屯門鄉事會路2A號愛定商場空中籃球場停車場上蓋A區)
屯門兆禧主場 (地址：屯門湖翠路 201 號兆禧苑停車場上蓋)
期間限定展覽 打卡送免費小食+手搖飲品
為增添活動氣氛，民坊當晚亦設置不同的打卡裝飾，讓參加者盡情打卡；每個場地首80名成功登記觀眾更有機會獲得神秘禮物一份！另外成功報名者只須讚好民坊Facebook及Instagram，打卡並上載於Instagram及@peoplestory_hk，即有機會獲贈免費手搖飲品、小食或餐飲券，支持社區小店，體驗屋邨夜經濟。數量有限，先到先得，換完即止。
日期: 2022年11月11日(星期五)
時間: 晚上9時30分 (晚上9時登記入場)
名額: 80人 /每個場地
費用: 全免
報名連結: https://forms.gle/Nf4Acx8nU1RbnaPc7