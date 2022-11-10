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2022-11-10 13:30:00

季前賽｜九龍灣啟業、屯門愛定+兆禧食坊辨大結局放映會 首80名登記有神秘禮物

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季前賽｜九龍灣啟業、屯門愛定+兆禧食坊辨大結局放映會 首80名登記有神秘禮物

季前賽｜九龍灣啟業、屯門愛定+兆禧食坊辨大結局放映會 首80名登記有神秘禮物

鏡粉請注意！由MIRRORERROR成員主滇的人氣電視劇集《季前賽》踏入結局周，痴漢籃球隊及翰林大學籃球隊將上演巔峰之戰。基滙資本民坊將於1111日（星期五），於劇集取景的三個特色場地舉辦大結局放映會，首80個登記更有神秘禮物！

3大取景場地辦放映會 免費入場

《季前賽》以籃球為主題，找了不少運動場取景，包括兩隊籃球隊決戰場地啟業主場、愛定主場及兆禧主場下的兆禧食坊對出有蓋運動場。今次基滙資本民坊特地於大結局當晚，於3個取景地舉辦放映會，讓街坊及大眾置身在取景特色場地一同觀賞《季前賽》大結局，一起感受巔峰之戰的激烈氣氛。

 

九龍灣啟業主場(地址：九龍灣啟業道18號啟業商場停車場天台)

屯門愛定主場(地址：屯門鄉事會路2A號愛定商場空中籃球場停車場上蓋A區)

屯門兆禧主場 (地址：屯門湖翠路 201 號兆禧苑停車場上蓋)

基滙資本民坊於劇集取景的三個特色場地舉辦大結局放映會。

基滙資本民坊於劇集取景的三個特色場地舉辦大結局放映會。

期間限定展覽 打卡送免費小食+手搖飲品

為增添活動氣氛，民坊當晚亦設置不同的打卡裝飾，讓參加者盡情打卡；每個場地首80名成功登記觀眾更有機會獲得神秘禮物一份！另外成功報名者只須讚好民坊FacebookInstagram，打卡並上載於Instagram@peoplestory_hk，即有機會獲贈免費手搖飲品、小食或餐飲券，支持社區小店，體驗屋邨夜經濟。數量有限，先到先得，換完即止。

 

日期: 20221111(星期五)

時間: 晚上930 (晚上9時登記入場)

名額: 80 /每個場地

費用: 全免

報名連結: https://forms.gle/Nf4Acx8nU1RbnaPc7

 

《季前賽》劇照 《季前賽》劇照 《季前賽》劇照 《季前賽》劇照 《季前賽》劇照 《季前賽》劇照 《季前賽》劇照 《季前賽》劇照
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