季前賽｜九龍灣啟業、屯門愛定+兆禧食坊辨大結局放映會 首80名登記有神秘禮物

鏡粉請注意！由MIRROR及ERROR成員主滇的人氣電視劇集《季前賽》踏入結局周，痴漢籃球隊及翰林大學籃球隊將上演巔峰之戰。基滙資本民坊將於11月11日（星期五），於劇集取景的三個特色場地舉辦大結局放映會，首80個登記更有神秘禮物！

3 大取景場地辦放映會 免費入場 《季前賽》以籃球為主題，找了不少運動場取景，包括兩隊籃球隊決戰場地啟業主場、愛定主場及兆禧主場下的兆禧食坊對出有蓋運動場。今次基滙資本民坊特地於大結局當晚，於3個取景地舉辦放映會，讓街坊及大眾置身在取景特色場地一同觀賞《季前賽》大結局，一起感受巔峰之戰的激烈氣氛。 九龍灣啟業主場(地址：九龍灣啟業道18號啟業商場停車場天台) 屯門愛定主場(地址：屯門鄉事會路2A號愛定商場空中籃球場停車場上蓋A區) 屯門兆禧主場 (地址：屯門湖翠路 201 號兆禧苑停車場上蓋)