季尾減價｜Love, Bonito超過2,500件貨品低至三折(內附優惠碼)

農曆新年亦是大家紛紛外遊的季節，Love, Bonito特別準備精選了不同的旅遊穿搭單品，無論是飛到寒冷或炎熱天氣的地方，都有適合您的單品。另外，會於二月中起將舉行秋冬及春夏貨品大減價，超過2,500件貨品低至三折，購物滿指定金額更可享額外折扣優惠。

季尾清貨大減價 貨品低至 3 折起

由2024年2月19日至3月3日期間，Love,Bonito將於全線門市及官網舉行季尾清貨大減價，超過2,500件貨品低至3折起！2月19日(中午12時)至2月20日(晚上11:59)起，LBCommunity+金及銀會員可優先選購；2月21日(中午12時)至2月28日(晚上11:59)起將開放至所有LBCommunity+會員，優惠適用於官網及四間門市。購物滿HK$280或以上，即可額外獲得9折(輸入優惠碼：BYE10-HK)、滿HK$480或以上即可額外獲得85折(輸入優惠碼：BYE15-HK)、滿HK$580或以上即可額外獲得8折(輸入優惠碼：BYE20-HK)。