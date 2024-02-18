熱門搜尋:
消委會 美斯 金像獎2024 機管局債券 曉柏峰 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-02-18 11:00:00

季尾減價｜Love, Bonito超過2,500件貨品低至三折(內附優惠碼)

分享：
季尾減價｜Love, Bonito超過2,500件貨品低至三折(內附優惠碼)

季尾減價｜Love, Bonito超過2,500件貨品低至三折(內附優惠碼)

農曆新年亦是大家紛紛外遊的季節，Love, Bonito特別準備精選了不同的旅遊穿搭單品，無論是飛到寒冷或炎熱天氣的地方，都有適合您的單品。另外，會於二月中起將舉行秋冬及春夏貨品大減價，超過2,500件貨品低至三折，購物滿指定金額更可享額外折扣優惠。

季尾清貨大減價 貨品低至3折起

2024219日至33日期間，Love,Bonito將於全線門市及官網舉行季尾清貨大減價，超過2,500件貨品低至3折起！219(中午12)220(晚上11:59)起，LBCommunity+金及銀會員可優先選購；221(中午12)228(晚上11:59)起將開放至所有LBCommunity+會員，優惠適用於官網及四間門市。購物滿HK$280或以上，即可額外獲得9(輸入優惠碼：BYE10-HK)、滿HK$480或以上即可額外獲得85(輸入優惠碼：BYE15-HK)、滿HK$580或以上即可額外獲得8(輸入優惠碼：BYE20-HK)

229(中午12)33(晚上11:59)期間，所有LBCommunity+會員購買2件可享有額外85折優惠(輸入優惠碼：ERA15-HK)、購買3件可享有額外75折優惠(輸入優惠碼：ERA25-HK)

精選熱賣推介

減價產品款式包羅萬有，無論是上班必備的單品，或旅遊、派對、約會、放假的悠閒風格，都一應俱全，超過2,500件單品低至3折起，以下推介15件熱賣單品。

Adaline Padded Asymmetric Midi Dress｜原價HK$449 折後價HK$315 (7折) Cereza Padded Textured Cut Out Dress｜原價HK$415 折後價HK$209 (5折) Chezka Knit Sweater｜原價HK$329 折後價HK$99 (3折) Davine Twist Front Cut Out Romper｜原價HK$355 折後價HK$179 (5折) Ebony Ribbed Knit Sweater｜原價HK$269 折後價HK$135 (5折) Hannie Fitted Off Shoulder Blouse｜原價HK$295 折後價HK$235 (8折) Hetti Denim Boxy Jacket｜原價HK$415 折後價HK$309 (75折) Izobel Padded Tailored Column Midaxi Dress｜原價HK$415 折後價HK$335 (8折) Kehlani Wrap Front Sash Tie Top｜原價HK$329 折後價HK$135 (4折) Lannie Tweed Fringe Hem Shorts｜原價HK$295 折後價HK$149 (5折) Mari Padded Checkered Belted Blazer｜原價HK$475 折後價HK$239 (5折) Moritz Tweed Square Neck Top｜原價HK$235 折後價HK$119 (5折) Shaira Ruched Peplum Dress｜原價HK$355 折後價HK$145 (4折) Shiloh Tweed Double Breasted Crop Blazer｜原價HK$415 折後價HK$289 (7折) Zaldie Pleat Peg Leg Pants｜原價HK$329 折後價HK$165 (5折)

Love, Bonito

官方網址

中環旗艦店地址：中環皇后大道中30號娛樂行地下D舖

營業時間：10:00am - 10:00pm

電話：9083-8141

旺角朗豪坊限定店地址：旺角朗豪坊L5層03-05號舖

Ad Block

營業時間：11:00am - 10:00pm

新城市店地址：新城市第一期357店

營業時間：10:00am - 10:00pm

皇室堡地址：銅鑼灣告士打道311號皇室堡G4-G11, G26-31號舖

營業時間：11:00am – 10:00pm

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受