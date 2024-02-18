季尾減價｜Love, Bonito超過2,500件貨品低至三折(內附優惠碼)

農曆新年亦是大家紛紛外遊的季節，Love, Bonito特別準備精選了不同的旅遊穿搭單品，無論是飛到寒冷或炎熱天氣的地方，都有適合您的單品。另外，會於二月中起將舉行秋冬及春夏貨品大減價，超過2,500件貨品低至三折，購物滿指定金額更可享額外折扣優惠。
季尾清貨大減價 貨品低至3折起
由2024年2月19日至3月3日期間，Love,Bonito將於全線門市及官網舉行季尾清貨大減價，超過2,500件貨品低至3折起！2月19日(中午12時)至2月20日(晚上11:59)起，LBCommunity+金及銀會員可優先選購；2月21日(中午12時)至2月28日(晚上11:59)起將開放至所有LBCommunity+會員，優惠適用於官網及四間門市。購物滿HK$280或以上，即可額外獲得9折(輸入優惠碼：BYE10-HK)、滿HK$480或以上即可額外獲得85折(輸入優惠碼：BYE15-HK)、滿HK$580或以上即可額外獲得8折(輸入優惠碼：BYE20-HK)。
2月29日(中午12時)至3月3日(晚上11:59)期間，所有LBCommunity+會員購買2件可享有額外85折優惠(輸入優惠碼：ERA15-HK)、購買3件可享有額外75折優惠(輸入優惠碼：ERA25-HK)。
精選熱賣推介
減價產品款式包羅萬有，無論是上班必備的單品，或旅遊、派對、約會、放假的悠閒風格，都一應俱全，超過2,500件單品低至3折起，以下推介15件熱賣單品。
Love, Bonito
中環旗艦店地址：中環皇后大道中30號娛樂行地下D舖
營業時間：10:00am - 10:00pm
電話：9083-8141
旺角朗豪坊限定店地址：旺角朗豪坊L5層03-05號舖
營業時間：11:00am - 10:00pm
新城市店地址：新城市第一期357店
營業時間：10:00am - 10:00pm
皇室堡地址：銅鑼灣告士打道311號皇室堡G4-G11, G26-31號舖
營業時間：11:00am – 10:00pm