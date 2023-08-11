季節限定｜米芝蓮一星中菜萬豪金殿 夏日養生雲南野生菇菌宴

正值盛夏，雲南野生菇菌的當造季節，正所謂不時不食，米芝連一星中菜萬豪金殿行政總廚鄧家濠與菇菌達人陳小麒師傅來個季節限定四手聯乘，用上風味獨特且營養價值豐富的野生菇菌，合力炮製出糅合古今的時令養生菇菌菜式。
繡球牛肝菌海參酥($88)─餡料有雞粒、海參、牛肝菌及繡球菌，加上姬松茸醬及香口酥皮，口感豐富。
鮮黃耳蟹肉餃─清香的黃耳、阿拉斯加蟹肉及烏魚子，而黃耳蘊含膠原蛋白，滋補養顏。
油雞㙡琵琶虎蝦窩巴($228)─雞㙡菌肉質肥厚如雞肉，切絲後加入花椒及辣椒一起 油炸成油雞㙡，配上炸虎蝦搭、脆窩巴及香醋汁，酸辣誘人。
美味牛肝菌琉璃東坡肉($148)─師傅以燜至軟腍的冬瓜取代肥肉，幾可亂真，整塊「東坡肉」置於乾牛肝菌上，再淋上用鮮牛肝菌及肉汁調成的醬汁，濃郁鮮美，兩位師傅玩味十足之作。
雞油菌琥珀鮰魚金肚粒($288)─採用具天然藥效珍稀的雞油菌，帶杏香及微微的嚼勁，配搭爽彈柔滑的鮰魚肚、炸流心蛋及乾雞油菌醬，味道相輔相成，完美映襯雞油菌的滋味油香。
陳師傅的另一道招牌菜式「黑松露薏米燒釀乳豬」，原隻乳豬烤得外脆內嫩，中間釀入黑松露、糯米、薏米、鴨肝、燒鴨粒、火腿及蓮子，每口充滿黑松露的精華，上菜時即席刨片的新鮮黑松露，香氣馥郁。(每隻$2,088須預訂)
菁雲露、玫瑰腿蓉蘑菇酥($148)─前者由海鹽焦糖、牛肝菌忌廉、咖啡啫喱與蘋果譜成層次豐富且和諧的味道；後者的蘑菇造型別緻可愛，玫瑰的花香與雲南火腿蓉的鹹香十分匹配。
雲南野生菇菌單點菜式於2023年8月19日至9月30日供應。另設有九道菜雲南菇菌嚐味菜譜(每位$1,588)可另加$488配搭四款馬爹利干邑。
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萬豪金殿
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2810 8366