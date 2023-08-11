季節限定｜米芝蓮一星中菜萬豪金殿 夏日養生雲南野生菇菌宴

正值盛夏，雲南野生菇菌的當造季節，正所謂不時不食，米芝連一星中菜萬豪金殿行政總廚鄧家濠與菇菌達人陳小麒師傅來個季節限定四手聯乘，用上風味獨特且營養價值豐富的野生菇菌，合力炮製出糅合古今的時令養生菇菌菜式。

繡球牛肝菌海參酥($88)─餡料有雞粒、海參、牛肝菌及繡球菌，加上姬松茸醬及香口酥皮，口感豐富。

鮮黃耳蟹肉餃─清香的黃耳、阿拉斯加蟹肉及烏魚子，而黃耳蘊含膠原蛋白，滋補養顏。

油雞㙡琵琶虎蝦窩巴($228)─雞㙡菌肉質肥厚如雞肉，切絲後加入花椒及辣椒一起 油炸成油雞㙡，配上炸虎蝦搭、脆窩巴及香醋汁，酸辣誘人。

美味牛肝菌琉璃東坡肉($148)─師傅以燜至軟腍的冬瓜取代肥肉，幾可亂真，整塊「東坡肉」置於乾牛肝菌上，再淋上用鮮牛肝菌及肉汁調成的醬汁，濃郁鮮美，兩位師傅玩味十足之作。