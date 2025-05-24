孩子爭玩具怎麼辦 衛生署推3大管教建議 要刻意忽視子女行為？

家長應及早處理孩子稍為不當的行為，避免他們的行為惡化。父母處理孩子不當行為時，應先從溫和的策略着手，以免關係緊張。

小朋友不願意分享玩具、爭玩具，甚至為了玩具而打人，可能令到不少家長擔憂。衛生署推出3大建議，讓家長參考如何管教子女。

刻意忽視

當孩子做出輕微、無傷害性或引人注意的問題行為，例如一邊拿起玩具作勢拋擲，一邊留意大人的反應。家長應該對小朋友的行為視若無睹，不做出任何反應，包括喝止等。

待小朋友完全停止問題行為後，家長可再次注意他，用其他話題分散小朋友注意，並盡快找機會讚賞他正確的行為。孩子可能為了得到成人注意而變本加厲，但只要家長堅持「刻意忽視」。小朋友會逐漸理解到自己的問題行為是不會得到家長注意，從而慢慢減少問題行為。

承擔適當後果

當孩子不守規矩時，運用正面方法較打罵更為有效。家長可讓子女承擔不同後果。

－合理後果：在安全情況下，家長不妨讓小朋友承擔合適後果，例如暫停引發他不當行為的活動，或拿走引起問題的玩具。

－冷靜時段：把孩子帶到活動現場外圍，例如是安排孩子坐在一旁冷靜5分鐘，但他仍可看着活動進行。冷戰期間，家長不應給予任何注意，假如孩子反抗，不願意坐下，父母可以輕按着他。

－隔離時段：執行方法與冷靜時段相近，先將子女帶離現場冷靜，令他無法看著活動進行。隔離孩子的地點要安全、光線充足及沒有吸引他的事物。切忌將隔離時段稱為「關黑房」，令孩子認為自己是接受恐怖的懲罰。

通常執行合理後果的時間不應超過半小時，冷靜時段和隔離時段則最多5分鐘便足夠。執行完畢後可讓小朋友重返活動，切忌對孩子說教，避免挑起他的反面情緒。