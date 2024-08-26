學童零食｜記者抽查零食糖鈉含量 呢兩款零食超標1倍有多

開學在即，家長們不單要為小朋友準備新鞋新書包，有時也要準備零食，讓小朋友在學校小息都有嘢醫下肚。但原來市面上很多新款及常見零食的糖、鈉含量都爆晒燈！記者抽選10款新款及常見零食，即睇以下那款零食中招！ 以下零食的糖、鈉含量標準是按照衞生署的學生小食營養指引。

學童零食｜ 魔芋爽(香辣/麻辣/酸辣)

魔芋爽近年風靡內地、香港及台灣，三地不少學生上堂前、下課後都喜歡與同學分享這款零食。但魔芋爽的含鈉量十分驚人，3種口味平均每100克含有1,278毫克的鈉，當中酸辣口味的魔芋爽更含有1,310毫克。根據衞生署的學生小食營養指引，即食的預先包裝食品每100克含有超過600毫克的鈉，便屬於「紅燈」，建議少吃為佳，3種口味魔芋爽超出指引的600毫克1倍有多！

學童零食｜ 戀上鴨 香烤鴨舌

鴨肉零食近年成為不少學生的心頭好，通常這些零食屬於醃製食物，鈉含量往往超標。戀上鴨的香烤鴨舌每100克的納含量有991克，超出指引標準391毫克，同樣屬於「紅燈」零食。

學童零食｜ 戀上鴨 聰明蛋茶香鵪鶉蛋

鵪鶉蛋細細隻，適合一口一粒。但要小心這款零食的鈉含量每100克就含680毫克，屬「紅燈」零食，家長須小心挑選。

學童零食｜ 無盡 潮焗虎皮鵪鶉蛋

無盡同樣推出鵪鶉蛋零食，但其納含量同樣超標，每100克含有670毫克的鈉，同屬「紅燈」零食。

學童零食｜ 無盡 潮焗蜂蜜雞翅根

這款蜂蜜雞翅根納含量驚人，每100克就含1,370毫克鈉，是所有零食之中鈉含量最高，當然也屬「紅燈」小食。

學童零食｜ 韓世功夫 五黑芝麻卷

五黑芝麻卷的糖含量有45克，鈉含量亦有159毫克，分別屬於「紅燈」及「黃燈」小食。

學童零食｜ 菲諾 零糖椰乳

吃完零食後，或者會覺得口乾要飲品潤喉嚨，不少家長會為小朋友選擇無糖飲品，這款零糖椰乳為無糖飲品，屬於「綠燈」飲品。

日韓零食向來是不少香港人的零食首選，但家長不能小覷它們的糖、鈉含量，含量也可以很嚇人。根據衞生署的學生小食營養指引，零食每100克含有超過15毫克的糖分，便已屬超標的「紅燈」零食，家長們買零食時要留意了！

學童零食｜ 康力施洛 蒟蒻啫喱(白桃味)

這款啫喱經常在不同超級市場見到，極受港人歡迎。蒟蒻曾被世界衛生組織(WHO)認為是世界十大保健食品之一，能抑制血糖上升、排走體內毒素、及減少膽固醇堆積，極受日本人歡迎。但經加工後，蒟蒻類零食往往被加入大量糖分，反而令蒟蒻變成含糖量極高的零食。 康力施洛蒟蒻啫喱每100克含有15.5克糖，屬於「紅燈」零食，學生要盡量少食，以免攝取過量糖分。

學童零食｜ 桃哈多 焦糖粟米條4連包

以為小包裝零食的含糖、鈉量會少啲？這款桃哈多小包裝零食，含糖、鈉量不比正常分量零食少。每小包重10克，便已經含有6.1克糖，相等於1粒方糖。如果食100克，就會攝取61克糖，明顯屬於「紅燈」零食。

學童零食｜ GS RETAIL YOUUS 迷你朱古力蝴蝶麵包

GS25是韓國熱門便利店，近年推出自家品牌零食殺入香港。這款朱古力麵包糖、納含量爆燈，每100克含16.17克糖及755.88毫克鈉，明顯屬「紅燈」零食。