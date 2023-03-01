學車懶人包｜學車邊間好？師傅VS駕駛學院大不同！整合學車價錢+時間+考車路線

在進行駕駛考試中的路試前都需要預先學習來累積駕駛經驗，而不少人都會為向學車師傅學習還是在駕駛學院上課而感到煩惱，以下就整合了教車師傅／駕駛學院的學車價錢、時間及考車路線，讓大家可以按自己的需要選擇最適合的學車模式！

學車懶人包｜教車師傅VS駕駛學院 教車師傅和駕駛學院最大的分別便是在價錢和時間彈性方面，一般而言教車師傅的價錢較便宜，而且學習時間亦比較彈性，可以因應需要調整，師傅亦會按照能力來加快或減慢學習的進度，因此比較適合日常比較繁忙的人士。而駕駛學院雖然價格比較昂貴，但是勝在夠方便，大部分駕駛學院都會為學生代辦考試及排期手續，同時亦有傳聞指出駕駛學院特別考試路線會較為容易合格，所以亦有不少人報讀。兩種學習模式都各有優劣，最重要是參考不同資料，選擇最適合自己的方案，讓自己可以「一take pass」！不過無論選擇哪一種方式準備考試，除了要繳付學費外，還有學習駕駛執照費用(HKD$548)及駕駛考試費用(HKD$510)需要繳納給運輸署，而學車時亦需要繳付考試租車費(約HKD$2,000)，所以補考前亦需要留意自身的經濟條件再進行。

學車懶人包｜駕院學車價錢 坊間有不少駕駛學院，而每間駕駛學院針對不同車種及駕駛系統(棍波或自動波)時的學車價錢都有所不同，以下就盤點幾間熱門駕駛學院的學車價錢作參考之用，報名時除了需要考慮價錢外，同時建議留意每間駕駛學院的課堂詳情，有些駕駛學院會提供理論課堂而非實際駕駛，因此路試的學習時間可能會大為減少。 (1)香港駕駛學院 自動波私家車／棍波輕型貨車：原價HKD$16,510 ／組合優惠價HKD$11,460 ／新春賀歲優惠價HKD$10,890(非智專*33節課程組合，包括20節實習節數) *即中途會更換師傅上課 (2)新觀塘駕駛學院 自動波私家車：原價HKD$17,740／年度大禮優惠價HKD$15,070(全科課程44節(全日)) (3)鏗鏘駕駛學校 自動波私家車︰25堂HKD$7,250(九龍及新界區)／HKD$7,500(港島區) 自動波輕型貨車：7課HKD$2,100 / 15課HKD$4,500 / 25課HKD$7,500 (九龍及新界區) (4) A1駕駛學校 自動波私家車：15堂HKD$4,800(九龍及新界區)／HKD$4,950(港島區) 棍波輕型貨車：15堂HKD$4,800(九龍及新界區) ／HKD$4,950(港島區)

學車懶人包｜教車師傅價錢 教車師傅通常都是經熟人介紹或直接在網上搜尋好評較佳的師傅，同時亦都可以透過運輸署的師傅名冊來尋找適合的教車師傅。由於無需繳付行政費等手續費，所以學車價錢都較駕駛學院便宜，以45分鐘一堂為例，一般每堂學費約HKD$250至HKD$350不等，而師傅會在按考試日期和學習程度來調整學習模式或補堂、加鐘等。不過大部份教車師傅都會以10堂或20堂為單位作課程，需要在一開始便一次過繳付全部學費，因此若果遇上不適合的師傅，有機會需要硬着頭皮繼續上課，建議選擇師傅前先做足資料，以免得不償失。