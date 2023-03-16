學院風｜UNIQLO再聯乘JW ANDERSON 英倫學院風服飾+可平日穿著的運動服

UNIQLO再度與英倫設計師JW ANDERSON合作，推出2023春夏系列，推出一系列英倫時尚風的運動服飾，系列包括冷背心、百褶裙、Polo Shirt、西裝外套，加上深藍與白、淺啡及淺藍等配色，予人英倫優雅的感覺。系列更同步推出平日或運動都可穿著的服飾，舒適輕盈物料加上玩味設計，絕對值得入手。

UNIQLO再度與英倫設計師JW ANDERSON合作，推出2023春夏系列。

舒適與功能性兼備 是次春夏系列以傳統英倫學府的運動服為設計靈感，重新描繪經典運動服。女裝學院風針織外套糅合運動服風格的裝飾線條，並採用輕盈的棉麻混紡物料，質感舒適清爽；類同設計的學院風長版背心設計正好適合春天氣溫，內搭恤衫即可出門。男裝及女裝的AirSense西裝外套更是首度亮相於聯乘系列中，AirSense糅合運動服的功能性，是一種具有彈性、輕量及速乾的物料，重新詮釋經典學院風的設計。

休閒或運動皆合適的服飾 系列更有部分服飾是於日常與運動場合皆可穿著，例如以網球服為設計靈感的打褶迷你裙、以柔軟速乾的AIRism物料製作的緊身褲及短身背心、採用超輕盈尼龍物料的拼色連帽外套，不單物舒適輕便，亦同時注入了JW ANDERSON 富玩味性的拼色設計元素，各位準備在春天重新做運動的人士記得留意了。