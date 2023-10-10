守護毛孩丨Lalamove推「毛Lala有頭家」 鼓勵Lala積分換愛心 捐助毛孩團體

即時送貨平台Lalamove推出全球關懷社區活動「毛Lala有頭家」，鼓勵用戶將Lalamove獎賞計劃的Lala積分轉換成愛心，捐助予世界各地毛孩。Lalamove香港方面與流浪狗舍「浪浪之家」合作，於10月29日在西九龍舉行領養日，秉承「Deliver Care」計劃關懷社區的理念，為浪浪尋找安樂窩。

Lalamove 獎賞計劃會員出一 「分」力 捐贈 Lala 積分

Lalamove鼓勵用戶透過Lalamove獎賞計劃，將平日下單累積的積分轉化成愛心，捐助支持浪浪之家的工作。Lalamove獎賞計劃會員可捐出2,000Lala積分，捐贈10港元予浪浪之家，3,500分則可捐贈20港元。

至於本月尾領養活動則夥拍「浪浪之家」和「Hooman by the Sea」，於10月29日下午在西九龍Hooman By The Sea舉行狗狗領養日及萬聖節派對，幫助待領養的毛孩尋找幸福的安樂窩。大眾可瀏覽「毛Lala有頭家」活動網頁，搶先看看出席領養日的浪浪。(https://www.lalamove.com/zh-hk/make-a-pawfect-move)

Lalamove香港區總經理周嘉健表示團隊一直熱心保護毛孩，「早前香港不少動物保護團體受到暴雨及水浸影響，我們即為機構提供免費送貨服務，拿拿聲運送緊急物資如沙包和傢俬，讓一眾毛孩能得到妥善照顧。」而是次「毛Lala有頭家」關懷寵物活動，將進一步為有需要的寵物送上關懷，喚起大眾對寵物棄養議題和動物權益的關注。