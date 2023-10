守護毛孩丨Lalamove推「毛Lala有頭家」 鼓勵Lala積分換愛心 捐助毛孩團體

Lalamove 獎賞計劃會員出一 「分」力 捐贈 Lala 積分

Lalamove鼓勵用戶透過Lalamove獎賞計劃,將平日下單累積的積分轉化成愛心,捐助支持浪浪之家的工作。Lalamove獎賞計劃會員可捐出2,000Lala積分,捐贈10港元予浪浪之家,3,500分則可捐贈20港元。

至於本月尾領養活動則夥拍「浪浪之家」和「Hooman by the Sea」,於10月29日下午在西九龍Hooman By The Sea舉行狗狗領養日及萬聖節派對,幫助待領養的毛孩尋找幸福的安樂窩。大眾可瀏覽「毛Lala有頭家」活動網頁,搶先看看出席領養日的浪浪。(https://www.lalamove.com/zh-hk/make-a-pawfect-move)

Lalamove香港區總經理周嘉健表示團隊一直熱心保護毛孩,「早前香港不少動物保護團體受到暴雨及水浸影響,我們即為機構提供免費送貨服務,拿拿聲運送緊急物資如沙包和傢俬,讓一眾毛孩能得到妥善照顧。」而是次「毛Lala有頭家」關懷寵物活動,將進一步為有需要的寵物送上關懷,喚起大眾對寵物棄養議題和動物權益的關注。