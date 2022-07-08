安倍晉三遇刺｜著名「愛妻號」 安倍拒休妻保政權 於國會霸氣護妻

安倍晉三中槍｜著名「愛妻號」 安倍曾拒休妻保政權 「家庭幸福的秘訣就是向妻子投降！」

日本前首相安倍晉三今日演說期間不幸中槍，事件震驚國際。安倍多年來縱橫政壇，表現強硬果敢，私下卻是「愛妻號」，即使妻子安倍昭惠多次為他帶來麻煩，但他多年來都對妻子不離不棄，是個寵愛妻子的好男人。 經媒人介紹 認識後猛烈追求 安倍昭惠是日本著名糖果和巧克力製造商「森永製菓」集團總裁松崎昭雄的千金，出身名門，據指她與安倍晉三經媒人介紹而認識，有傳當時安倍昭惠對安倍晉三這個大她7歲，而且穿著有些老土、性格沉悶的男人並沒有太大好感。反而安倍晉三卻對安倍昭惠一見鍾情，展開猛烈追求。

最後兩人相戀接近3年後，於1987年共諧連理。個性外向又熱情的安倍昭惠，與傳統的日本女生截然不同，不單在丈夫競選期間積極且高調地為丈夫造勢，喜歡社交的她，常常在宴會上為滴酒不沾的安倍晉三代為「頂酒」。當2006年安倍晉三首次拜相時，安倍昭惠被稱為日本史上最年輕、最高調的「日本第一夫人」。

曾接受不孕治療 安倍晉三與安倍昭惠並沒有孩子，安倍昭惠接受當地雜誌訪問時，曾提到自己接受過不孕治療，甚至有領養孩子的打算，但最後都沒有成事，相信在傳統的日本社會，不生孩子也是一種無形壓力。 IG po 裸男相惹爭議 安倍昭惠曾開設個人Blog，分享與丈夫的生活點滴，不過卻因過度暴露私生活，而被外界批評「不知輕重」。她亦曾在個人IG上上傳過一張裸男相，令社會譁然。2016年安倍被揭發為森友學園賤賣土地，予太太任名譽校長，醜聞鬧得滿城風雨，一度令他支持率暴跌，社會更有輿論提出「休妻保政權」的論調，但安倍依然態度堅定，面對國會的質詢時，護妻心切的他更霸氣表示：「我太太不是公職人員，你們把她當成犯人令我很不高興！ 」

疫情下私下賞櫻聚會 2020年新冠肺炎爆發，日本政府要求民眾不要聚眾賞櫻，當時安倍昭惠卻舉行了一個13人的賞櫻聚會，同行者包括名模及演藝界人士，惹來外界批評；她還被日本媒體報道無視疫情，不戴口罩參拜神社，被批評防疫意識低，亦讓民眾開始質疑首相安倍晉三的抗疫能力。