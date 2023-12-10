安室奈美惠 滿島光監製 日本舞曲天王Shinichi Osawa香港專場

作為九十年代Japan New Wave代表人物的Shinichi Osawa，監製或合作過的日本藝人，全都擲地有聲，更難得是國際藝人邀請他作歌曲remix，包括Felix Da Housecat、BOYS NOIZE、DIGITALISM、Benny Benassi等音樂單位，擅長各派流行舞曲的他，無論是以MONDO GROSSO之名推出專輯《Next Wave》、《Nandodemo Atarashiku Umareru》探討森巴或非洲節奏，或是以Shinichi Osawa名義推出作品，都交出亮麗成績。

而Shinichi Osawa最為本地樂迷認識，當然是2017年與女藝人滿島光合作的單曲《ラビリンス(迷宮 )》，MV選擇來港拍攝，特別走到側漁涌的海山樓、深水埗鴨寮街、佐敦廟街取景，樂迷均被滿島光的恣意舞蹈、迷幻歌聲所驚豔，恍似一鏡到底的鏡頭，搭配滿島光如王菲《重慶森林》走心演出，聲畫結合調堪稱一絕，MV在YouTube上亦斬獲超過了3,700萬點撃率。還有與坂本龍一、UA合作的《IN THIS WORLD》，並且再度找來滿島光獻唱與演出，同樣獲得樂迷好評。