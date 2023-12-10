安室奈美惠 滿島光監製 日本舞曲天王Shinichi Osawa香港專場

與Major Force、DJ Krush、Tomoyuki Tanaka(田中知之)，以及United Future Organization齊名的電子音樂制作人Shinichi Osawa(大沢伸一)，於本周五來港演出一場，這位曾為濱崎步、椎名林檎、BoA、UA、Chara、Dragon Ash及安室奈美惠等日本一線藝人製作唱片的音樂人，舞曲風格廣泛，喜愛他的樂迷不容錯過。
九十年代出道，承著當時流行的Acid Jazz樂風，組樂團 MONDO GROSSO而備受國際樂壇關注的Shinichi Osawa。2001年獲英國Big-Beat班霸The Chemical Brothers邀請，remix名曲《Star Guitar》成為年度舞池國歌，正式蜚聲國際。
作為九十年代Japan New Wave代表人物的Shinichi Osawa，監製或合作過的日本藝人，全都擲地有聲，更難得是國際藝人邀請他作歌曲remix，包括Felix Da Housecat、BOYS NOIZE、DIGITALISM、Benny Benassi等音樂單位，擅長各派流行舞曲的他，無論是以MONDO GROSSO之名推出專輯《Next Wave》、《Nandodemo Atarashiku Umareru》探討森巴或非洲節奏，或是以Shinichi Osawa名義推出作品，都交出亮麗成績。
而Shinichi Osawa最為本地樂迷認識，當然是2017年與女藝人滿島光合作的單曲《ラビリンス(迷宮 )》，MV選擇來港拍攝，特別走到側漁涌的海山樓、深水埗鴨寮街、佐敦廟街取景，樂迷均被滿島光的恣意舞蹈、迷幻歌聲所驚豔，恍似一鏡到底的鏡頭，搭配滿島光如王菲《重慶森林》走心演出，聲畫結合調堪稱一絕，MV在YouTube上亦斬獲超過了3,700萬點撃率。還有與坂本龍一、UA合作的《IN THIS WORLD》，並且再度找來滿島光獻唱與演出，同樣獲得樂迷好評。
▼MONDO GROSSO《ラビリンス(迷宮 )》MV▼
Shinichi Osawa這次來港，會以他擅長的Electro House DJ set作演出，連同本地一班電子音樂精英Akira、Changa、Fatty Cool，送上他多年電音珍藏外，樂迷還可體驗他對舞池熱力節拍的掌握，完全超乎想像。
《MONDO GROSSO [Shinichi Osawa 大沢伸一] 香港站》詳情：
日期：12月15日(晚上10時30分)
地點：香港中環德己立街38號 VERSUS HK
票價：$450(預售)、$550(即場)
查詢：https://mondogrossohk.eventbrite.hk
▼MONDO GROSSO《IN THIS WORLD》feat.坂本龍一、Vocal滿島光▼