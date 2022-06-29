官感享受｜LUSH慈善版紅毛猩猩汽泡彈 下載森林聲音邊浸邊聽 保護蘇門答臘野生物種

Lush於2018年資助一項蘇門答臘紅毛猩猩棲息地的研究，該研究顯示，多巴湖西邊森林(West Toba)是當地熱帶雨林中的一個重要區域，這個具豐富生物多樣性的地區，是一條連接紅毛猩猩、蘇門答臘虎、長臂猿、犀鳥和馬來熊等野生動物棲息地的生態走廊，有助保護瀕臨絕種的大型動物。

收益 支持蘇門答臘多巴湖西邊森林保護行動 Lush為支持SOS（蘇門答臘紅毛猩猩學會），特別推出紅毛猩猩汽泡彈，即日起在門市及官網均有發售。售出汽泡彈的所有收益，將用於支持蘇門答臘多巴湖西邊森林的保護行動，保護森林之間的野生生態廊道，重新連接紅毛猩猩和其他瀕臨絕種的大型動物；同時為森林邊緣社區提供種植工具，讓他們以真正可持續發展的方式種植農作物。這款汽泡彈蘊含來自蘇門答臘的廣藿香精油，散發出誘人的大地香氣。