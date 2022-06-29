官感享受｜LUSH慈善版紅毛猩猩汽泡彈 下載森林聲音邊浸邊聽

Lush於2018年資助一項蘇門答臘紅毛猩猩棲息地的研究，該研究顯示，多巴湖西邊森林(West Toba)是當地熱帶雨林中的一個重要區域，這個具豐富生物多樣性的地區，是一條連接紅毛猩猩、蘇門答臘虎、長臂猿、犀鳥和馬來熊等野生動物棲息地的生態走廊，有助保護瀕臨絕種的大型動物。
收益支持蘇門答臘多巴湖西邊森林保護行動
Lush為支持SOS（蘇門答臘紅毛猩猩學會），特別推出紅毛猩猩汽泡彈，即日起在門市及官網均有發售。售出汽泡彈的所有收益，將用於支持蘇門答臘多巴湖西邊森林的保護行動，保護森林之間的野生生態廊道，重新連接紅毛猩猩和其他瀕臨絕種的大型動物；同時為森林邊緣社區提供種植工具，讓他們以真正可持續發展的方式種植農作物。這款汽泡彈蘊含來自蘇門答臘的廣藿香精油，散發出誘人的大地香氣。
二維碼下載森林深處聲音
每個汽泡彈內藏字條，邀請大家進入蘇門答臘雨林：「靜聽蘇門答臘雨林之聲，與我們一起保護紅毛猩猩的家園。」字條更印有二維碼，讓大家在SOS網站下載多巴湖西邊森林深處的聲音，聲音景觀交織著森林野生動物的美妙聲音，包括長臂猿、猴子、鳥兒和猩猩的交響，讓人一邊沉浸在熱帶雨林的聲音，一邊享受汽泡彈的大地香氣，在浸浴時與大自然聯繫起來。