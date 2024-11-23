室內彈床樂園Ryze Hong Kong推全新活動及優惠 每月HKD295即可無限入場任玩

「小跳躍者」活動專為 6 歲以下兒童而設

Ryze全新「小跳躍者」活動專為6歲以下兒童而設，透過有趣的體驗幫助兒童健康成長及促進親子關係。活動將於特設幼兒專屬區域內進行，讓參加者能安全及不受打擾地進行活動。專業教練會主持小跳躍者們的團體活動及為家長協助孩子發展細微動作、平衡和協調力而設的活動。家長亦有機會嘗試主持活動，與小朋友一起填顏色或繪畫、做手工、玩玩具，及參與感官和想像力遊戲。最後活動更提供小吃及故事時間，參加者可聽工作人員講故事，稍作休息。