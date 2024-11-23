室內彈床樂園Ryze Hong Kong推全新活動及優惠 每月HKD295即可無限入場任玩

喜歡彈跳床的大小朋友有福了！室內彈床樂園Ryze Hong Kong深受小朋友喜愛，宣布推出全新「小跳躍者」活動及會員優惠，期望為一眾粉絲締造難忘經歷。
「小跳躍者」活動專為6歲以下兒童而設
Ryze全新「小跳躍者」活動專為6歲以下兒童而設，透過有趣的體驗幫助兒童健康成長及促進親子關係。活動將於特設幼兒專屬區域內進行，讓參加者能安全及不受打擾地進行活動。專業教練會主持小跳躍者們的團體活動及為家長協助孩子發展細微動作、平衡和協調力而設的活動。家長亦有機會嘗試主持活動，與小朋友一起填顏色或繪畫、做手工、玩玩具，及參與感官和想像力遊戲。最後活動更提供小吃及故事時間，參加者可聽工作人員講故事，稍作休息。
會員只需$295即可無限次進出Ryze
另外，Ryze Hong Kong亦推出全新會員優惠，為熱愛Ryze的粉絲提供靈活選擇。每月只需$295，即可擁有多重會員優惠，當中包括：
無限跳躍通行證：會員可在營業時間內無限次進出 Ryze，盡情享受彈跳的樂趣。
特別活動和派對折扣：會員可以優惠價享受生日禮遇、參與特別跳躍時段等。
專屬會員活動：會員可參加專屬的跳躍時段，提前獲得活動資訊及其他福利。
額外優惠：包括優惠價購買跳躍襪、快速登記服務，以及為朋友購買跳躍通行證的優惠。
有關「小跳躍者」活動及會員優惠詳情，可瀏覽Ryze Hong Kong。