室內晾衫方法｜落雨晾完衣服仲有噏味？6招解決問題

夏天除了帶來炎熱的天氣，還有經常下雨的問題。而下雨天晾衣服的時候，不但要擔心晾乾的速度，還要怕衣服晾完後變臭，潮濕所帶來的霉臭味更是讓人最為煩惱。以下就教大家擺入雪櫃防臭味等6個解決下雨晾衣服問題的妙招，以後下雨天晾衣服也不用再擔心！

下雨晾衫｜1. 下雨天不要在窗邊晾衣服

香港地少人多，並非每個家中都配備露台，因此不少人都選擇在窗邊或窗台設置晾衫杆晾曬衣服，而下雨天更是迫於無奈地只可以在室內晾衣服。由於下雨時窗邊流動的空氣較為有限，在窗邊晾衣服不但難以晾乾，更容易令衣服發臭！

因此建議下雨天的時候，將家中通風窗打開，並把衣服晾在空氣流通位置，以令衣服迅速變乾。若果家中地方有限，只能在窗邊晾衣服的話，則建議可在晾衣杆下方放置報紙或抽濕機，以幫助吸收空氣中的水分，再附以風扇輔助，衣服便會乾得更快，減少衣服變臭的機會。

下雨晾衫｜2. 先甩動更易乾

下雨天導致衣物難乾，而長期潮濕的環境更會令衣物變臭，因此晾曬衣服時，最好先確保衣服處於一個較乾爽及露出纖維表面的狀態。當要晾曬浴巾、寢具、牛仔褲等較厚重或大型的衣物時，建議先將洗好的衣物展開，然後用雙手甩動5下以上，讓洗過後變成團的纖維立起，增加衣服接觸空氣的表面，令衣服可以更容易乾。