室內晾衫｜落雨晾完衣服仲有噏味？　6招解決問題

夏天除了帶來炎熱的天氣，還有經常下雨的問題。而下雨天晾衣服的時候，不但要擔心晾乾的速度，還要怕衣服晾完後變臭，潮濕所帶來的霉臭味更是讓人最為煩惱。以下就教大家擺入雪櫃防臭味等6個解決下雨晾衣服問題的妙招，以後下雨天晾衣服也不用再擔心！
下雨晾衫｜1. 下雨天不要在窗邊晾衣服
香港地少人多，並非每個家中都配備露台，因此不少人都選擇在窗邊或窗台設置晾衫杆晾曬衣服，而下雨天更是迫於無奈地只可以在室內晾衣服。由於下雨時窗邊流動的空氣較為有限，在窗邊晾衣服不但難以晾乾，更容易令衣服發臭！
因此建議下雨天的時候，將家中通風窗打開，並把衣服晾在空氣流通位置，以令衣服迅速變乾。若果家中地方有限，只能在窗邊晾衣服的話，則建議可在晾衣杆下方放置報紙或抽濕機，以幫助吸收空氣中的水分，再附以風扇輔助，衣服便會乾得更快，減少衣服變臭的機會。
下雨晾衫｜2. 先甩動更易乾
下雨天導致衣物難乾，而長期潮濕的環境更會令衣物變臭，因此晾曬衣服時，最好先確保衣服處於一個較乾爽及露出纖維表面的狀態。當要晾曬浴巾、寢具、牛仔褲等較厚重或大型的衣物時，建議先將洗好的衣物展開，然後用雙手甩動5下以上，讓洗過後變成團的纖維立起，增加衣服接觸空氣的表面，令衣服可以更容易乾。
下雨晾衫｜3. 放入衣櫃前先熨衣服
晾曬好衣服後，建議先用熨斗熨好衣服才放進衣櫃，不但可以殺死衣物上的細菌，而且亦有除臭的功效。如果剛洗好的衣服較薄的話，更可以直接使用熨斗的的干燥模式熨乾，迅速令衣物變乾。不過記得切忌使用蒸氣模式，以免讓多餘的水分殘留，導致發臭問題變得更嚴重。
下雨晾衫｜4. 先冷凍再晾曬
如果想防止衣服發臭，最好的方法便是減少衣物吸收空氣中的水分。衣服不急著穿的話，可以在洗好甩乾後疊好，再用毛巾包起來或放入膠袋中排出空氣，然後放在冰格裡雪5小時後取出，展開後再晾曬，一方面可以令衣服不會吸收空氣中的水分，另一方面可以冷凍周圍的空氣，達到晾曬的作用。若果不想太過麻煩，則可以將衣服直接晾在冷氣房中，同時開啟抽濕機幫助吸收空氣中的水分。
下雨晾衫｜5. 厚衣物倒過來晾曬
夏天雖然較少機會穿着較厚重的衣物，但冬天還是會有下雨天晾衣服的時候。衛衣、連帽外套等較厚重的衣物較難變乾，因此建議不要用衣架掛起晾，而是使用在衣架上用衣夾夾著衣服下擺，讓衣服倒過來晾，令腋下和身體的布料不會重疊，更容易變乾。
下雨晾衫｜6. 使用除臭除菌洗衣液
想要妥善地解決衣服發臭的問題，最根本的方法便是從洗衣液下手。使用具除臭除菌功能的洗衣液或柔順劑，不但可以防止細菌在衣服中養成臭味，更可以在潮濕的環境中也能保持其香氣。同時也要定期清潔洗衣機，以免臭味問題從洗衣機開始便出現。