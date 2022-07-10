室內水耕種植 天台農場 都市農夫新體驗

近幾年愈來愈多人追求有機耕種、健康飲食，轉而購買有機蔬果。小暑後，本地又多兩個天然有機農場供大家選購心水蔬果，這個周末約定家人及朋友，一齊體驗有機生活啦。 D2 Place 二期天台農場 D2 Place二期天台農場已正式面世，利用充足日光，種植當造農作物，由嫩綠蔬菜、清甜水果，以至鮮味香草，應有盡有。

Farm To Market 除了即買即煮即食外，亦可買回家慢煮。D2 Place分別舉辦綠色工作坊及Farm To Market周末農墟市集。工作坊題材多元化，例如有自製蛋殼迷你盆栽、香草盆栽及無土種植工作坊等。當中的無土種植工作坊，以日本有機礦物棉取代泥土，而有機礦物棉有效期長達十年，節省大量用水，也不怕昆蟲侵蝕，讓大家輕鬆體驗種植的樂趣。 至於周末農墟市集則不定期邀請本地農友合作，出售本地種植的新鮮農作物及農產品，市民亦能趁此機會與農友直接交流，從而學習如何選購本地時令農產品。

Farm To Table 顧名思義是將新鮮收成的蔬菜入饌，立即品嚐天然的味道。D2 Place與多間餐飲合作，推出from farm to table，讓大家一試難忙的快閃菜色！

品嚐純粹天然的Farm To Table滋味。

品嚐純粹天然的Farm To Table滋味。

The FARM CLUB by Agrician 位於火炭的「都市農場」The FARM CLUB by Agrician，是一個種植新鮮蔬果的農場，將水耕種植方法與工程、植物科學和溫室控制技術相結合，並用於優化植物生長、植物質量和能源效益上。一班90後「都市農夫」希望在這裡讓大家認識更多室內農場、水耕種植的資訊，並將本地超新鮮、無農藥的蔬菜帶回家。

這裡有超過20種蔬菜、香草及食用花，農夫透過水耕種植法與工程，配合其他技術，種出百分百新鮮與優質蔬果。Agrician設有「都市農場體驗之旅」，參加者可以一邊嘆着冷氣，一邊動手耕作，了解水耕種植並將本地超新鮮、無農藥的蔬菜帶回家，並體驗現代耕種的方便及樂趣。 你也可以安在家中上網選購由農夫每周為顧客精挑5至7款各類蔬菜、香草和食用花等，並利用可重複使用的容器盛載，讓大家在家享用新鮮、健康的蔬菜。