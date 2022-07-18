暑假是親子玩樂的好時光！各位家長想好帶小孩去哪裡放電嗎？盛夏天氣酷熱，為免熱到中暑，暫拒跟陽光玩捉迷藏，不如嘆住冷氣體驗室內環保生活。
《餵飽你》繪本展 薰陶小孩心靈與味覺
繪本，從來都是小孩子認識世界的讀物，跨媒體組織MIDWAY studio與PMQ元創方策展團隊，明白靈魂食糧——繪本的重要，繼去年的《同理．同行》和《我地之間》繪本展後，特別舉辦《餵飽你》繪本展，從世界各地搜羅60多本以食物為題材的繪本，透過繪本設計美學和創意的呈現，讓小朋友明白食物的重要、口味的薰陶，大朋友則從中思考美食如何串連著種種牽絆和溫暖情懷。
《餵飽你》繪本展，分為三大主題來選書陳列，當中包括「『第一啖』——重拾最初的期待和悸動」、「『兩份分』——喚起人與人的牽絆」，以及「『三道菜』——尋找慰藉靈魂的Comfort Food」等。此外，PMQ元創方策展團隊，邀請本地建築師、設計師、插畫家等作為客席選書人，以繪本創作者、愛好者角度，分享和推薦回應主題的繪本創作，還有期間限定《餵飽你》繪本活動，讓參觀者從食物中世界各地食物的文化。
《餵飽你》繪本展詳情：
日期：由即日起至8月7日
地點：PMQ元創方，A座7樓S710-S711室
票價：免費入場
詳情：https://www.pmq.org.hk/event/picture-book-exhibition-2022/?lang=ch
親子工作坊 灌輸環保《東亞綠色藝術節》
即棄餐具、拆後不會多瞄一眼的月結單、冷落在衣櫃的過時衣服，日常生活造成的浪費，逐步加劇地球環境的負荷。位於觀塘的東亞銀行中心，於本月23、24、30及31日，特別舉辦首屆《東亞綠色藝術節》，透過年輕環保先鋒的短劇《改變在現在》，還有親子藝術工作坊，喚起大眾對環保議題，和永續生活模式的關注。
《東亞綠色藝術節》目的是向下一代灌輸減少使用、物盡其用、循環再用等理念，因應年度主題「廢而不棄」，帶來一個環保先鋒原創短劇《改變在現在》。以及4個利用回收物料創作升級再造藝術工作坊，包括為棄木帶來新生命的「升級再造木杯墊」、利用舊衣物製作的「布偶掛飾」、以紙皮和廢紙創作的「箭豬紙偶」，和利用膠片和膠匙羹製作的「塑膠昆蟲襟章」，向下一代灌輸減少使用、物盡其用、循環再用等理念，減少環境污染，為地球帶來翻天覆地的革新。
《東亞綠色藝術節》詳情：
日期：本月23、24、30、31日
地址：觀塘創紀之城5期東亞銀行中心7樓
票價：費用全免 /
報名及查詢：https://bit.ly/39YRCii / www.hkyaf.com
到大館《森呼吸》
樹木與人類的關係密不可分，它為我們提供食物、庇蔭和潔淨空氣。大館最新夏季展覽「森呼吸」，重塑樹木在我們日常生活中扮演的重要角色。家長及小朋友可透過親近大自然，探索保護、保育及栽種樹木，確保人類及樹木繼續共存。
活動之一是透過幾位當代藝術家：鄭波、劉智聰、棉花糖激光、吳家俊、黃廷風的作品、文獻及研究資料，擴闊文化承傳的領域。除了展覽之外，大人與小朋友亦可參與不同的活動，如一系列輕鬆簡單的工作坊了解樹木如何一直與人類有著密切連繫。
工作坊詳情：
香港敲擊樂教育代表敲擊襄會帶領大家用音樂詮釋大館内10棵樹的故事，並透過自製的樂器與古蹟内的樹木共同奏出樂章！
日期與時間：8月13、20日11:00am - 1:00pm
地點：大館01座複式展館
費用：120元(一大一小)
人數：每節20人
*活動設成人組別及親子組別
中區石牆樹下散步
石牆樹是由香港地貌、城市密度和氣候所孕育的獨有都市地景。導賞團將由大館出發，遊走於西半山之間，聆聽石牆樹的故事及了解它們所面對的危與機。
日期與時間：8月13、27日3:00pm - 5:00pm
地點：大館01座複式展館
講者：楊子傑先生ISA註冊樹藝師
費用：120元(一大一小)
人數：每節8人
參加者請自備飲用水及雨傘，並盡量穿著舒適的衣物及鞋履。
*活動設成人組別及親子組別