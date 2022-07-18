暑假是親子玩樂的好時光！各位家長想好帶小孩去哪裡放電嗎？盛夏天氣酷熱，為免熱到中暑，暫拒跟陽光玩捉迷藏，不如嘆住冷氣體驗室內環保生活。 《餵飽你》繪本展 薰陶小孩心靈與味覺 繪本，從來都是小孩子認識世界的讀物，跨媒體組織MIDWAY studio與PMQ元創方策展團隊，明白靈魂食糧——繪本的重要，繼去年的《同理．同行》和《我地之間》繪本展後，特別舉辦《餵飽你》繪本展，從世界各地搜羅60多本以食物為題材的繪本，透過繪本設計美學和創意的呈現，讓小朋友明白食物的重要、口味的薰陶，大朋友則從中思考美食如何串連著種種牽絆和溫暖情懷。 《餵飽你》繪本展，分為三大主題來選書陳列，當中包括「『第一啖』——重拾最初的期待和悸動」、「『兩份分』——喚起人與人的牽絆」，以及「『三道菜』——尋找慰藉靈魂的Comfort Food」等。此外，PMQ元創方策展團隊，邀請本地建築師、設計師、插畫家等作為客席選書人，以繪本創作者、愛好者角度，分享和推薦回應主題的繪本創作，還有期間限定《餵飽你》繪本活動，讓參觀者從食物中世界各地食物的文化。

親子 工作坊 灌輸環保 《東亞綠色藝術節》 即棄餐具、拆後不會多瞄一眼的月結單、冷落在衣櫃的過時衣服，日常生活造成的浪費，逐步加劇地球環境的負荷。位於觀塘的東亞銀行中心，於本月23、24、30及31日，特別舉辦首屆《東亞綠色藝術節》，透過年輕環保先鋒的短劇《改變在現在》，還有親子藝術工作坊，喚起大眾對環保議題，和永續生活模式的關注。 《東亞綠色藝術節》目的是向下一代灌輸減少使用、物盡其用、循環再用等理念，因應年度主題「廢而不棄」，帶來一個環保先鋒原創短劇《改變在現在》。以及4個利用回收物料創作升級再造藝術工作坊，包括為棄木帶來新生命的「升級再造木杯墊」、利用舊衣物製作的「布偶掛飾」、以紙皮和廢紙創作的「箭豬紙偶」，和利用膠片和膠匙羹製作的「塑膠昆蟲襟章」，向下一代灌輸減少使用、物盡其用、循環再用等理念，減少環境污染，為地球帶來翻天覆地的革新。

到大館《森呼吸》 樹木與人類的關係密不可分，它為我們提供食物、庇蔭和潔淨空氣。大館最新夏季展覽「森呼吸」，重塑樹木在我們日常生活中扮演的重要角色。家長及小朋友可透過親近大自然，探索保護、保育及栽種樹木，確保人類及樹木繼續共存。 活動之一是透過幾位當代藝術家：鄭波、劉智聰、棉花糖激光、吳家俊、黃廷風的作品、文獻及研究資料，擴闊文化承傳的領域。除了展覽之外，大人與小朋友亦可參與不同的活動，如一系列輕鬆簡單的工作坊了解樹木如何一直與人類有著密切連繫。