室內除霉｜冷氣抽濕小心發霉！整合冷氣發霉原因+影響+處理方法

夏天的高温炎熱及潮濕多雨問題讓不少人都依賴使用冷氣降溫及除濕，但經常使用冷氣抽濕卻有機會導致冷氣內部發霉，嚴重更會影響健康。以下就整合了冷氣發霉的原因、影響及處理方法，讓大家可以杜絕冷氣發霉問題。

發霉原因｜潮濕環境 不少人都會使用冷氣機抽濕或降溫，但潮濕的環境卻會加速冷氣發霉的機會，特別是如果冷氣在室內處於高溫潮濕環境時運行的話，冷氣內部會因為温差而產生大量水蒸氣，而水蒸氣之後便會化為水滴在內部流動，當水滴在冷氣內部日積月累後便會逐漸出現發霉情況。

發霉原因｜清洗不當 為了保持冷氣清潔及防止發霉，有些人會有清洗冷氣的習慣，但清洗方式及時間不當的話，仍是會導致冷氣發霉。如果清洗冷氣後沒有抹乾隔塵網、濾網等零件便放回冷氣，或是一年才清洗一次冷氣，霉菌還是會在冷氣內大量繁殖和擴散。 發霉原因｜空氣污染 日常生活的空氣中有著各種灰塵、細菌、微生物等物質，而這些污染物會會隨著空氣進入室內，並且通過冷氣的換氣功能走入冷氣，從而讓他們在冷氣內部生長及繁殖，讓霉菌在冷氣內肆虐。

發霉影響｜人體健康 冷氣發霉最直接及嚴重的影響便是對人體健康所造成的破壞，霉菌不但會釋放芳香化合物、揮發性有機物等對人體有害的物質，還會釋放致癌物，輕則引起頭痛、呼吸道不適等問題，重則造成潛在致癌威脅，影響健康及壽命。 發霉影響｜縮短冷氣壽命 除了人體健康外，冷氣發霉還會影響冷氣本體的使用壽命，當冷氣內部的霉菌變得嚴重，形成的霉斑會影響冷氣的散熱功能，從而加速冷氣功能退化，縮短其使用壽命。

發霉處理｜及時清洗 如果想有效對症下藥，最有效防止冷氣發霉的方法便最及時清洗乾淨冷氣，每隔一至兩個月便需拆除冷氣內的風口、濾網等零件清洗乾淨，同時要晾乾或抹乾後才重新安裝在冷氣內。 發霉處理｜使用空氣清新機 空氣污染屬讓冷氣發霉的主因之一，因此改善空氣中的污染問題亦有效應對冷氣發霉的問題，而最簡單直接的方法便是使用空氣清新機來淨化空氣中的細菌、灰塵等有害物質，減低這些污染物質進入冷氣的機會，從而改善冷氣發霉的問題。