室友留意｜Pinkoi x 好青年荼毒室 x 柳廣成 跨界聯乘 送限量簽名海報

Pinkoi首度聯乘香港哲普團體「好青年荼毒室」及本地畫家柳廣成，推出一系列哲學語錄畫作，體現Pinkoi 「Design the way you are」的品牌理念，展開一場跨越設計、哲學和藝術界別的開放性對話。

由即日起至4月17日期間，Pinkoi會員單筆買滿$400，即可免費獲得《Pinkoi x 好青年荼毒室 x 柳廣成》限量簽名海報，限量200份，先到先得，送完即止；登記成為 Pinkoi 會員，首張訂單即送出「荼毒室哲學語錄 Wallpaper」。Pinkoi更獨家推出「荼毒室哲學語錄 Whatsapp / Signal Sticker」，讓大家免費下載，即使日子再悲再頹，都可以透過一個sticker改變氣場。