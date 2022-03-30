室友留意｜Pinkoi x 好青年荼毒室 x 柳廣成 跨界聯乘 送限量簽名海報

Pinkoi首度聯乘香港哲普團體「好青年荼毒室」及本地畫家柳廣成，推出一系列哲學語錄畫作，體現Pinkoi 「Design the way you are」的品牌理念，展開一場跨越設計、哲學和藝術界別的開放性對話。
由即日起至4月17日期間，Pinkoi會員單筆買滿$400，即可免費獲得《Pinkoi x 好青年荼毒室 x 柳廣成》限量簽名海報，限量200份，先到先得，送完即止；登記成為 Pinkoi 會員，首張訂單即送出「荼毒室哲學語錄 Wallpaper」。Pinkoi更獨家推出「荼毒室哲學語錄 Whatsapp / Signal Sticker」，讓大家免費下載，即使日子再悲再頹，都可以透過一個sticker改變氣場。
近幾年，生活變得不再一樣，中間的轉變不足為外人道。好青年荼毒室透過3則經典語錄，以哲學角度定義生活好與壞；柳廣成再以其標誌性畫風，進一步詮釋箇中含意。3款手機Wallpaper來自不同時代及地域的作品，包括《異鄉人》、《生命中不能承受之輕》及《莊子。大宗師》。
送青年荼毒室限量親筆簽名海報
由即日起至 4 月 17 日期間，Pinkoi 新舊會員單筆買滿$400，即可免費獲得《Pinkoi X 好青年荼毒室 X 柳廣成》期間限定簽名海報。期間限定親筆簽名海報限量200份，先到先得，送完即止（以完成填寫 Google Form 之時間作準）
荼毒室哲學語錄 Wallpaper
由即日起至 4 月 17 日期間，成功登記成為 Pinkoi 新會員並首次下單，即可獲贈荼毒室親自挑選的 3 則經典語錄，由柳廣成透過畫筆重新演繹《 Pinkoi x 好青年荼毒室 x 柳廣成》期間限定手機 Wallpaper。
哲學語錄 Sticker
免費下載一套 13 款「荼毒室哲學語錄 Whatsapp / Signal Sticker」，由豬文、鹽叔、四哥、白水成為你的溝通橋樑，促進良好溝通。