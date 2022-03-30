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2022-03-30 16:30:00

室友留意｜Pinkoi x 好青年荼毒室 x 柳廣成 跨界聯乘 送限量簽名海報

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室友留意｜Pinkoi x 好青年荼毒室 x 柳廣成 跨界聯乘 送限量簽名海報

室友留意｜Pinkoi x 好青年荼毒室 x 柳廣成 跨界聯乘 送限量簽名海報

Pinkoi首度聯乘香港哲普團體「好青年荼毒室」及本地畫家柳廣成，推出一系列哲學語錄畫作，體現Pinkoi Design the way you are」的品牌理念，展開一場跨越設計、哲學和藝術界別的開放性對話。

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Pinkoi首度聯乘好青年荼毒室及畫家柳廣成。

Pinkoi首度聯乘好青年荼毒室及畫家柳廣成。

近幾年，生活變得不再一樣，中間的轉變不足為外人道。好青年荼毒室透過3則經典語錄，以哲學角度定義生活好壞；柳廣成再以其標誌性畫風，進一步詮釋箇中含意。3款手機Wallpaper來自不同時代及地域的作品，包括《異鄉人》、《生命中不能承受之輕》及《莊子。大宗師》。

沒有對生活絕望，就不會愛生活——《異鄉人》

沒有對生活絕望，就不會愛生活——《異鄉人》

沒有對生活絕望，就不會愛生活——《異鄉人》

卡繆認為旅行之所以可怕，是由於旅行會使得我們遠離一切熟知的事物，我們去到不屬於自己的地方。我們的害怕源於擔心一切熟知的美好事物離我而去，我們不熱愛生活就不能如此擔心了，所以沒有對生活絕望，就不會愛生活。

《異鄉人》中相信靈魂能夠自由選擇，並為自己的選擇負責；無論世界如何荒謬，莫梭所呈現的便是好好活著的態度。正如鹽叔所說：「人生是荒謬的，但是我們要反抗的不是荒謬本身，而是遮蔽着荒謬的種種謊言，反抗需要做的反而是擁抱荒謬。」在柳廣成筆下的世界即使是顛倒的，但因為依然熱愛生活，所以選擇對絕對的生活奮起反抗。

我們非如此不可——《生命中不能承受之輕》

「非如此不可」出自貝多芬的四重奏，樂曲莊嚴激昂，但原來靈感出自一件輕鬆的生活小事：貝多芬追別人債，那人問貝多芬是否非還錢不可，貝多芬就笑說非如此不可。所以這句話其實不一定是沉重的，亦可以是輕鬆的。而人生就正是來回於輕與重之間。

畫中的提問「生活是不斷下墜？」當絕對的認同時，我們是看不到其他的可能性的。生活困境往往是自己賦予的主觀枷鎖，嘗試反轉看看，「生活是不停上升？」，人生亦不應只得單一答案。

我們非如此不可——《生命中不能承受之輕》

我們非如此不可——《生命中不能承受之輕》

相濡以沫，不如相忘於江湖——《莊子。大宗師》

相濡以沫，不如相忘於江湖——《莊子。大宗師》

相濡以沫，不如相忘於江湖——《莊子。大宗師》

相濡比喻為勉強相處，是有意的行為，而相忘不是真的指大家忘了對方，而是忘掉了刻意的相濡，刻意只帶來勉強，關心對方最理想是自然的關心，不為難亦不強行，若達到這境界，即便相濡也像在江湖之中，渾然兩忘。人生之所以苦，就苦在我們總執著於以有限能力去掌握一切變化，有時不妨放棄執著，讓原來的歸於原來，反而能以全新的自我迎接世界。

送青年荼毒室限量親筆簽名海報

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活動及兌換條款：https://hk.pinkoi.com/topic/LiveWellProject#tnc

好青年荼毒室限量親筆簽名海報

荼毒室哲學語錄 Wallpaper

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