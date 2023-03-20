宮崎旅遊｜日本雞蛋工場揭秘！每小時處理80000隻雞蛋？超平價錢入手日本生果 $23買士多啤梨

宮崎向來物產豐富，香港有不少日本食材都是由當地出產再進口，如近年在燒肉界人氣高企的宮崎牛，又或是新鮮香甜的宮崎士多啤梨，還有營養豐富的宮崎雞蛋等等，通通都是深受港人喜受的日本美食。今次帶大家走訪香川RANCH GROUP位於宮崎的雞蛋工場，一探裡頭到底是怎樣運作啦！

文：Heidi

鳴謝：宮崎縣香港事務所，味珍味（香港）有限公司，SONY HK

宮崎旅遊｜日本雞蛋集團三代傳承

香川RANCH GROUP至今已經傳承三代，在1963年由香川 善太郎創立，主力進行家禽養殖業務，由150隻雞隻發展至農場，直到現在擁有跨國業務，集團多年來一直堅持「與地區同行」的理念，因此將雞蛋工場局部免費開放給公眾參觀，希望孩子可以通過工廠參觀等體驗，更加了解飲食教育，遊客無需預約，到場只要作簡單登記就能入內參觀。香川RANCH GROUP雞蛋工場主力出產日本雞蛋，亦有賣其他副產品，包括玉子燒、溫泉蛋等，部分更會出口到香港。