宮崎旅遊｜日本雞蛋工場揭秘！每小時處理80000隻雞蛋？超平價錢入手日本生果 $23買士多啤梨

宮崎向來物產豐富，香港有不少日本食材都是由當地出產再進口，如近年在燒肉界人氣高企的宮崎牛，又或是新鮮香甜的宮崎士多啤梨，還有營養豐富的宮崎雞蛋等等，通通都是深受港人喜受的日本美食。今次帶大家走訪香川RANCH GROUP位於宮崎的雞蛋工場，一探裡頭到底是怎樣運作啦！
文：Heidi
鳴謝：宮崎縣香港事務所，味珍味（香港）有限公司，SONY HK
宮崎旅遊｜日本雞蛋集團三代傳承
香川RANCH GROUP至今已經傳承三代，在1963年由香川 善太郎創立，主力進行家禽養殖業務，由150隻雞隻發展至農場，直到現在擁有跨國業務，集團多年來一直堅持「與地區同行」的理念，因此將雞蛋工場局部免費開放給公眾參觀，希望孩子可以通過工廠參觀等體驗，更加了解飲食教育，遊客無需預約，到場只要作簡單登記就能入內參觀。香川RANCH GROUP雞蛋工場主力出產日本雞蛋，亦有賣其他副產品，包括玉子燒、溫泉蛋等，部分更會出口到香港。
宮崎旅遊｜日本雞蛋工場揭秘
日本雞蛋講求嚴格的品質控製，雞舍使用「ALL OUT」形式，在幼雞進入農場之前，會進行徹底清洗及消毒，確保環境清潔並已清除所有病毒來源。而飼料方面，亦選用完全指定配方飼料，從而培育出優質健康的雞蛋。雞蛋收集後全部會送往工場，過程採用全自動機械設施，統一收集、殺菌、檢驗及包裝，每小時可以自動處理8萬隻雞蛋，並定期檢查品質是否達標，其中包括雞蛋外殼厚度、硬度、蛋白及蛋黃顏色等，務求保持雞蛋品質。為求不浪費，香川RANCH GROUP雞蛋工場除了出品雞蛋，另外亦會做雞蛋和雞肉的加工食品生產，例如宮崎名物炭燒雞肉，這裡包裝成真空即食包，用炭火燒得香口，再以燻製烹調，惹味獨特，是到宮崎旅遊時必買的手信之一！
宮崎旅遊｜超平價錢入手日本生果
參觀完雞蛋工場，請勿錯過旁邊的附屬商店「善太郎屋」。「善太郎屋」是一家小型便利超市，不單賣香川RANCH GROUP的雞蛋，更賣日本新鮮的蔬果食材和食品，因此除了遊客之外，也有很多街坊客人捧場。店內雞蛋款式選擇豐富，有日本善太郎蛋、國產雞蛋特許蛋、鳳凰蛋等等，值得一提的是，由於新鮮和高銷量，店舖所賣的只要用常溫保存就已足夠。雖然看得花多眼亂，但實在難以帶雞蛋回港，如果想買手信，不妨在這裡選購日本水果，價錢平靚正，宮崎縣產的士多啤梨都只是400日圓一盒（約23港元），平香港一半有多！
香川ランチ物產館
地址：宮崎県児湯郡川南町大字平田3087-1
營業時間：10:00－18:00