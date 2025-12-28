家品致癌？香薰蠟燭/空氣清新劑各有風險

你有盤點過家裡有甚麼物品嗎？原來不是每樣物品都適合擺在家裡。美國有長壽醫師在社交平台拍片提醒，如果家裡有以下幾樣物品就應該立刻丟掉！因為它們會擾荷我們的爾蒙、影響睡眠，甚至破壞免疫系統！繼續閱讀了解更多！

零食是不少人家裡必備的東西。雖然薯片好吃但熱氣且不健康，故不少人都會改吃微波爆谷替代。微波爆谷製作過程簡單，而且不用像薯片一樣需要油炸處理。不過其實爆谷袋子內層含「永久化學物」PFAS（全氟和多氟烷基物質），會殘留在環境數百甚至上千年、不會自然分解！PFAS會在爆谷加熱時滲入食物，進入體內。曾有研究發現，長期食用微波爆谷一年會積聚比一般人高63％的PFAS；令膽固醇飆升、免疫力下降和荷爾蒙失衡，甚至會致症、不孕和令兒童發育遲緩等。

物品二.香薰蠟燭

很多人都喜歡使用香薰幫家打造氛圍感，而最簡單的方法就是點燃香薰蠟燭。雖然市面上的蠟燭都標榜無害；但蠟燭點燃時會會釋放苯、甲醛等化學物，長期吸入恐致癌。曾有研究指出，苯和白血病及血癌相關；另外，甲醛會刺激皮膚、眼睛與呼吸道，是潛在致癌物。同時，也有研究發現燃燒香薰蠟燭反而會令室內空氣質素下降。

物品三.空氣清新劑

除了香薰蠟燭，也有有人會選擇使用空氣清新劑來改變環境氣味。市面上空氣清新劑的選擇眾多，從插電式清新劑、噴霧瓶、車用香薰都有；這些產品看似清新，但其實有機會釋放出一連串合成化學物。如空氣清新劑成份之一的鈴蘭醛（又名百合醛）在歐盟因具生殖毒性被禁止使用。另外，新鈴蘭醛合成香料會引發皮膚過敏，在歐洲也被禁用。以上物質即使微量，也可能會引起偏頭痛、氣喘、呼吸困難、皮膚過敏甚至神經系統問題。