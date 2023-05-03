家居廢棄物變身色彩繽紛珊瑚礁 現崇山商場展開「環保x藝術」之旅

近年氣候危機不斷加劇，氣溫每上升一度，海洋生物都會受影響，連鎖效應下威脅整個海洋自然生態。位於黃大仙的現崇山商場將於5月至8月期間，化身成「夏日海洋世界」，為一家大細提供一站式的多元學習玩樂體驗，展開一個好玩又富有教育意義的「環保 x 藝術」之旅！

海洋主題環保裝置

由環保藝術家彭淑儀設計，以日常家居廢棄物創作出不同形態及色彩繽紛的珊瑚礁，期望用藝術來喚醒市民對環境保育及海洋生態問題的關注，一家大細可以在裝置前盡情打卡留倩影。 日期：5月5日至8月27日

地點：現崇山商場1/F平台

綠惜創意工作坊 之 蔬果網書籤

色彩繽紛的蔬果網除了可以保護蔬果之外，還有好多用處。一齊跟Miss Agnes 利用蔬果網做岀原創蔬果網書籤。參加者還可以隨意加上個人風格，發揮創意，創造出自己喜愛的作品。 日期：6月17日及6月25日

時間：2pm–4pm(每節45分鐘，共2節)

名額：每日16名 報名費：$50(上載現崇山商場教育商戶之三個月內有效單據，即可以半價參加)

參加者於活動當天於商場餐飲商戶以電子消費滿$100或以上，出示即日單據連同對應之電子貨幣付款存根，即可獲贈$20餐飲優惠券2張。(參加者須在當天活動結束前出示收據以換取$20優惠券)

療癒海洋瓶工作坊

帶來自己收集的廢棄玻璃瓶，加入貝殼、小魚等裝飾，製作出您心中所想的海洋世界。 日期：5月20日及7月23日

時間：2pm–4pm(每節45分鐘，共2節)

名額：16名

報名費：$50(上載現崇山商場教育商戶之三個月內有效單據，即可以半價參加)

參加者於活動當天於商場餐飲商戶以電子消費滿$100或以上，出示即日單據連同對應之電子貨幣付款存根，即可獲贈$20餐飲優惠券2張。(參加者須在當天活動結束前出示收據以換取$20優惠券)



綠惜創意工作坊 之 彩色珊瑚礁