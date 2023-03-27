家居資訊│春日花兒為生活點綴色彩 嚴選高顏值花器

春天是花開的季節，繼早前充滿詩意的櫻花盛開，再到近來綻放的黃花風鈴木、宮粉羊蹄甲等。除了在街上賞花外，家中餐桌或窗邊亦可擺放春季當造花材，如洋牡丹、松蟲草、菊花、鬱金香等，配合不同物料、顏色的花器，為生活點綴一些色彩。
玻璃花瓶觀賞花枝美態
花材組合擺放再配合不同材質的花器，可以塑造奪目效果。玻璃製的花器可以讓您觀賞到花材枝節的姿態，簡單一兩枝花也覺簡潔。IKEA最新推出的RÄFFELBJÖRK花瓶由Lisa Hilland設計，花瓶印有一個靈感源自彩虹的開心有趣的圖案，獨特的凹凸坑紋設計提升瓶身的閃亮效果，讓花瓶猶如藝術品作觀賞之用。Ilse Crawford設計的KONSTFULL花瓶，以口吹玻璃的剩餘材質打造，簡潔的線條，厚實的物料，感覺簡約自然。
陶瓷花瓶帶優雅感
陶瓷花瓶相對玻璃花瓶較難配襯，但在顏值上，確實較玻璃花瓶高一點，而且感覺亦較優雅一點。市面上亦有不同設計的陶瓷花瓶，如ZARA HOME推出的裸色陶瓷花瓶，配合原規則外形，感覺格外高雅。另外，MARKS AND SPENCER亦有出售塗漆上釉陶瓷花瓶，外形帶點中國色彩，配合中式家具，提升傳統中國美學感。
澳洲藝術感花瓶
除了傳统設計花瓶外，澳洲陶瓷藝術家Steph Woods以當代視角設計獨特的手工花瓶，重新演繹美學傳統，插放單一枝花朵也能夠為空間增添亮點，提升居室格調。Steph Woods標誌性的鵝卵石紋理按壓細節為每一個花瓶增添深度與個性，把她的花瓶放在家中一隅，好像將美術館藝術氛圍帶入生活空間之中。
原文刊登於 Yahoo Homes HK