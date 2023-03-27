家居資訊│春日花兒為生活點綴色彩 嚴選高顏值花器

春天是花開的季節，繼早前充滿詩意的櫻花盛開，再到近來綻放的黃花風鈴木、宮粉羊蹄甲等。除了在街上賞花外，家中餐桌或窗邊亦可擺放春季當造花材，如洋牡丹、松蟲草、菊花、鬱金香等，配合不同物料、顏色的花器，為生活點綴一些色彩。

玻璃花瓶觀賞花枝美態

花材組合擺放再配合不同材質的花器，可以塑造奪目效果。玻璃製的花器可以讓您觀賞到花材枝節的姿態，簡單一兩枝花也覺簡潔。IKEA最新推出的RÄFFELBJÖRK花瓶由Lisa Hilland設計，花瓶印有一個靈感源自彩虹的開心有趣的圖案，獨特的凹凸坑紋設計提升瓶身的閃亮效果，讓花瓶猶如藝術品作觀賞之用。Ilse Crawford設計的KONSTFULL花瓶，以口吹玻璃的剩餘材質打造，簡潔的線條，厚實的物料，感覺簡約自然。