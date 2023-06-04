家居資訊│55°C熱水洗淨抹布/邊角深度清潔/全程無縫抗菌 ECOVACS首款熱水洗布掃拖機械人6月登場

香港夏天又濕又熱，容易滋生細菌和病毒，縱使疫情已過，亦是時刻保持家居乾淨無塵。機械人品牌ECOVACS推出最新一物多用的清潔地板機械人，為家有寵物及小朋友的家庭進行深層清潔。

地板乾淨無塵，必須掃完再拖，卻費時失事。6月正式開售的T20 OMNI熱水洗布掃拖機械人，乃DEEBOT系列的新成員，它新增多個賣點，包括攝氏55度熱水洗淨抹布、9mm抹布抬升、邊角深度清潔、無縫抗菌及個性化智能清潔體驗，而吸力亦提升至6000Pa，以去除深藏於地氈梳化內的寵物毛髮。