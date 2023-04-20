家居資訊│IKEA教你打造露營風家居 日日享受度假天

IKEA於初夏精選多款全新露營風的精緻傢具及再創低價傢具家飾，配上燒烤爐和廚具，為家居注入戶外露營元素，每日都能「微度假」，享受盛夏。 露營讓人想起舒適的戶外環境，IKEA今個初夏帶來各式木質調及簡約風格的戶外傢具，百搭實用。木質調風格感覺樸素，亦有清新療癒的綠白顏色配撘。在炎炎夏日，手握一杯冰茶，坐在透氣的傢俬上，身心都涼爽愉快！

NÄMMARÖ 戶外檯連 2 張摺 椅

NÄMMARÖ戶外檯連2張摺椅

相思木耐用堅固，木紋質感與傢具淺褐色為家居打造舒適的度假風情。摺合式椅子為安樂窩節省地方，騰出更多空間。 戶外檯75x63x75cm，$499.9

戶外椅子(可摺合)，$299.9

椅墊36x32x6cm，$80

TÄRNÖ 戶外餐檯椅組 合

餐檯及兩張戶外椅子，綠白色配搭清新優雅，經典外觀將室內打造成綠意盎然的西式庭園。餐椅均可摺合，摺疊起來纖細輕薄，非常慳位。 戶外檯54x55x70cm，$279.9

戶外椅子39x40x79cm，$149.9

SEGERÖN 戶外餐 椅

運用了圓弧流線型設計，線條質樸自然，寬敞舒適，配合柔軟椅墊，猶如讓人安坐於樹林間的小屋內，享受閒暇的下午。($839.9)

黑夜裡的暖光 全新多款戶外燈具，透過簡單巧妙的設計，創造不同的光影效果。放在客廳或房間，柔和的光線皆能為室內營造「微度假風」。

SVARTRÅ 12 頭 LED 燈 串

露營帳篷必掛的12頭LED「波波燈串」，為家居提供柔和舒適的照明，可掛放牆壁或擺放在傢俱上，將「迷你星河」帶到室內，增添晚間露營時的浪漫情懷。($299.9)

SOMMARLÅNKE LED 裝飾座檯 燈

將玻璃瓶的透光特點融入燈具，當亮起燈泡時，晶瑩剔透的瓶身會投射出美麗的光影圖案。相當寫意迷人！($79.9)

SOMMARLÅNKE LED 座地 燈

形狀像會發光的多肉植物，柔和光線從條紋的空隙散發，映照在地上刻畫出絢麗奪目的花朵型光影，為室內增添郊外感覺。($199.9)

SOMMARLÅNKE LED 裝飾檯 燈

造型輕便，以電池供電，室內和戶外使用均可。它很容易操作，內置計時器，可於每天同一時間開燈，並提供6小時的照明，非常適合作為床頭燈。($39.9)

燒烤「滋味」體驗 IKEA一套家用燒烤廚具，配上親民與實用的收納傢具，即使天台露台空間有限亦不用擔心。

GRILLSKÄR 燒烤炭 爐

為家中的露台和天台提供安全耐用的燒烤區域，打造便利的戶外廚房。使用木炭燒烤爐，為食材帶來美味的煙熏味，感受露營時生火煮食的野外風味。($2,490，黑色/不銹鋼)

GRILLSKÄR 星盆組連背 板

放在燒烤爐附近，方便準備食物、清潔碗盤及刀具，令預備食材及收拾變得容易簡便。不銹鋼層板十分耐用，又可拆下清潔，焗漆鋼質亦容易擦拭乾淨。($2,470)

GRILLTIDER 燒烤工 具

燒烤工具

實心櫸木手柄美觀又耐用，木質設計精緻，適用於燒烤、焯煮和焗製各種美食，用途廣泛，燒烤或是平日煮食時使用均可，性價比高。(3件裝$149.9)

HYLLIS 層架組 合