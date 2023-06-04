家居資資│55°C熱水洗淨抹布/邊角深度清潔/全程無縫抗菌 ECOVACS首款熱水洗布掃拖機械人6月登場

香港夏天又濕又熱，容易滋生細菌和病毒，縱使疫情已過，亦是時刻保持家居乾淨無塵。機械人品牌ECOVACS推出最新一物多用的清潔地板機械人，為家有寵物及小朋友的家庭進行深層清潔。
地板乾淨無塵，必須掃完再拖，卻費時失事。6月正式開售的T20 OMNI熱水洗布掃拖機械人，乃DEEBOT系列的新成員，它新增多個賣點，包括攝氏55度熱水洗淨抹布、9mm抹布抬升、邊角深度清潔、無縫抗菌及個性化智能清潔體驗，而吸力亦提升至6000Pa，以去除深藏於地氈梳化內的寵物毛髮。
攝氏55度熱水抹布可加速溶解頑固污漬
若要令地板乾得更加快，不少人拖地時都會用上熱水，且按多次實驗測驗得出用攝氏55度黃金溫度熱水洗淨抹布可加速軟化和溶解家中常見頑固污漬，兼可減少油漬殘留，防止黴菌細菌和異味滋生，加上高速旋轉，及強力摩擦方式清洗抹布，令抹布於90秒內達到95%洗淨率。
另外，擁有9mm抹布返回充電站，防止二次污染地面，而在清潔牆角時，每運行一段距離自動扭一下機身，令伸出的兩個抹布支架可以「零」距離貼合邊角，用家不用擔心圓形機身清潔不到位的情況。
它又設有智能AI語音助理YIKO聲源定位技術，支援英語，國語等多種語言，無論身處家中任何地方，只需簡單呼喚「OK YIKO」，即時可以人機互動以對話完成工作，連家中長者都能輕鬆使用。(售價$5,799)
查詢：https://storehk.ecovacs.com/