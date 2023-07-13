家居│提升食水安全 三個步驟安裝高CP值濾水器

若說人類是水做的一點也不誇張，因人體有7成是水，我們每日要喝8 杯水，食水水質直接影響健康。雖說香港是世界上可享用最安全食水的地區之一，但喉管老化及重金屬污染，影響乾淨的自來水，難道真的要以眼不見為乾淨，照飲無疑嗎！不少家庭因此而安裝濾水器，但流速慢又難安裝，費時又失事。

家用濾水器易安裝 流速快

最近屈臣氏淨水系統新出的CF1家用濾水器便是針對以上問題而設，商業用濾水系統已廣泛在學校、醫院等地使用，新出的家用版已取得國際認證，體積較小，安裝簡單，只需三個步驟：駁管、擰一擰、開水，便有乾淨的食水飲用，加上它採用美國濾芯，有效去除大部分氯氣、雜質、鉛、污染物質和怪味，兼能過濾致病微生物(包括隱孢子蟲)達99.99%，又可阻隔至少0.5微米大小的超細粒子，可放心清洗食材料和洗碗，而且它流速特快，每分鐘可處理5.68升水，非常方便實用。

快閃優惠

由即日至8月15日，凡購買屈臣氏淨水系統家用濾水器套裝乙套($1,888)，即有機會得到長榮航空台北來回機票乙張(不含機場稅及燃油附加費)，名額有限，先到先得。

機票換領期：7月3日至9月15日

機票使用期：8月20日至11月30日 (指定日期除外)

托運：包括1件不超過23kg的托運行李

查詢：https://www.watsons.com.hk/zh-hk/

