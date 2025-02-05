家庭式班蘭蛋糕Pandan Man銅鑼灣＋中環期間限定店 天然班蘭戚風蛋糕+班蘭糯米糍

星馬、印尼常見的班蘭蛋糕，近幾年在香港愈來愈流行，但像這家本地家庭創立的班蘭糕點品牌Pandan Man，專門製作班蘭為主的多款蛋糕、糯米糍、曲奇，卻是城中少見。難得在銅鑼灣希慎廣場及中環太子大廈開設期間限定店，方便一眾班蘭蛋糕控！

文：Vera Gee



溫情班蘭蛋糕啟發自媽媽 蛋糕店的起源來自創辦人夫妻檔Brian和Caroline經常遊歷新加坡，愛上獨特的班蘭香氣。加上Caroline外婆是馬來西亞華僑，以致Caroline的媽媽懂得做出美味芬芳輕柔的班蘭戚風蛋糕，在新冠疫情時期，媽媽的班蘭蛋糕帶給他們許多歡樂與慰藉，啟發他們團結一致，堅毅面對一切風浪，創辦蛋糕店，Caroline的廚師弟弟替品牌命名為Pandan Man。經歷無數不眠不休的日子，Caroline為了圓夢，不惜放棄銀行正職，付出全力炮製蛋糕。



用新鮮班蘭葉汁做糕點 他們堅持採用新鮮的班蘭葉，萃取汁液製作糕點，取其清新淡雅的香氣及自然色澤。背後過程繁複耗時，故此每一口糕點都盛載了他們的心血。經典班蘭戚風蛋糕以椰奶及班蘭汁製成，蛋糕輕盈，柔軟綿密，甜度恰到好處。他們最愛的馬來西亞風味斑蘭椰糖椰絲蛋糕，經過六個月才研發出來，受到媽媽的啟發，以椰糖代替砂糖，並加入椰子忌廉霜、椰糖碎和香烤椰絲，帶出分明層次。

班蘭蛋糕演變出多款配搭 他們更創作多款新穎配搭的班蘭蛋糕，有開心果、糖不甩、無花果、黑芝麻、芋頭、榴槤、芒果口味，甚至花花形狀的班蘭蛋糕。又自製班蘭抹茶白朱古力曲奇及班蘭糯米糍，軟糯的糯米糍用新鮮班蘭葉萃取精華，加上椰奶搓皮，以蘸了椰糖的椰絲作內餡。他們計劃在香港開設更多快閃店和銷售點，讓更多人能細味他們的家庭式味道。



Pandan Man 網店：https://pandanman.oddle.me/zh_HK

訂購電話：6608 3280 希慎廣場期間限定店

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場URBANHOOD B1樓B116B號舖

電話：5502 3280

營業時間：中午12時至晚上9時(直至5月下旬) 太子大廈期間限定店

地址：香港中環遮打道10號太子大廈137-138號舖

電話：6580 2596

營業時間：星期一至星期六上午11時至晚上7時(直至5月下旬)