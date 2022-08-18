富哥與廚魔 創新復興老香港味道

飲食界名人廚魔Alvin Leung，與高級粵菜名廚鄭錦富(富哥)合作，於中環開設新餐廳「廚魔名人坊」，將懷舊粵菜加入創新元素，為食客帶來精緻的粵菜體驗。
創立米芝蓮二星餐廳「名人坊高級粵菜」的富哥，入行50年，專為名人烹調私房菜，有「隱世廚神」美譽。富哥與創立「X-Treme」極限創意中菜的廚魔，惺惺相惜數十載，首次聯手創作令人意想不到的新菜單，把失傳已久的老香港情懷復興。當中有用上五錢官燕釀製的燕窩釀鳳翼與地道的豆豉炒肚尖，均彰顯富哥的廚藝與功架和。魔椒則以澳洲M7和牛入饌，配上法國愛沛雷辣椒(Espelette)、新鮮川椒和印尼長椒爆炒，創作出魔椒和牛粒，油花細膩的和牛，入口即溶，後勁辣味為食客帶來刺激驚喜。
兩位大廚一起構思的菜式有龍蝦蟹皇糯米球，外形如意式炸飯糰(Arancini)，是生炒糯米飯的變奏版，以蝦米代替臘味，再釀滿香濃豐腴蟹皇，香與鮮兼備。還有把煎釀三寶換上番茄、青椒和蓮藕；並加入法國鵝肝、蟹肉、魚子醬和北海道帶子，取代傳統的鯪魚滑，變成廚魔三寶。經典菜式，包括八款幾乎失傳的粵菜，以及兩款不同版本咕嚕肉，讓大家的味蕾回到繁華盛勢的香港。
廚魔名人坊：
地址：中環雲咸街1號南華大廈地庫
訂座及查詢：www.thedemoncelebrity.com / 2838 6629