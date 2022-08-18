富哥與廚魔 創新復興老香港味道

兩位大廚一起構思的菜式有龍蝦蟹皇糯米球，外形如意式炸飯糰(Arancini)，是生炒糯米飯的變奏版，以蝦米代替臘味，再釀滿香濃豐腴蟹皇，香與鮮兼備。還有把煎釀三寶換上番茄、青椒和蓮藕；並加入法國鵝肝、蟹肉、魚子醬和北海道帶子，取代傳統的鯪魚滑，變成廚魔三寶。經典菜式，包括八款幾乎失傳的粵菜，以及兩款不同版本咕嚕肉，讓大家的味蕾回到繁華盛勢的香港。

廚魔名人坊：

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