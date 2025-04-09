富衛保險冠軍賽馬日 邀得女團(G)I-DLE MINNIE與容祖兒獻唱/抽獎贏雙人日本之旅

國際馬壇春季盛事「富衛保險冠軍賽馬日」將於4月27日在沙田馬場舉行，除了有享負盛名的三場一級賽，包括第八場的「富衛保險女皇盃」、第七場的「富衛保險冠軍一哩賽」及第五場的「主席短途獎」，更邀得韓國人氣女團(G)I-DLE成員MINNIE及樂壇天后容祖兒擔任開幕表演嘉賓，二人首次同場演出，不容錯過！入場人士除了可獲得「冠軍賽馬日鎖匙扣」，更可參加大抽獎，有機會贏得指定日本東京競馬場體驗旅程，連雙人來回機票及4日3夜酒店住宿。

人氣女團 (G)I-DLE 成員 MINNIE 與容祖兒首度同場演出 「富衛保險冠軍賽馬日」請來韓國人氣女團(G)I-DLE的泰籍成員MINNIE，以及天后容祖兒擔任開幕表演嘉賓，現身沙田馬場馬匹亮相圈同場獻唱，MINNIE對於首次參與香港賽馬活動表示：「能夠第一次到訪沙田馬場，踏上馬匹亮相圈舞台為大家表演，十分榮幸。這是我第一次參與香港賽馬盛事，能夠見證國際賽事，並與熱情的粉絲們互動，非常期待！希望到時會見到香港，以及來自世界各地的朋友和粉絲們來看我的演出，並且參與世界級賽馬體驗！」本地人氣樂隊Pandora繼去年為「富衛保險冠軍賽馬日」表演獲觀眾熱烈好評，今年將再次獲邀入馬場表演。

冠軍賽馬日鎖匙扣 抽獎贏雙人 4 日 3 夜指定日本之旅 大會為當天入場觀眾精心準備多重禮遇，於4月27日下午3時30分前入場的觀眾，可免費獲贈指定「冠軍賽馬日鎖匙扣」乙個。當天下午3時30分或之前掃描入場禮品上的二維碼，成功登記及參加「富衛保險冠軍賽馬日大抽獎」，即有機會贏得指定日本東京競馬場體驗旅程（連2位成人來回機票及4日3夜酒店住宿）。

送 MINNIE 及容祖兒親筆簽名紀念品 此外，公眾席投注大堂更設有「冠軍馬王逐一數」有獎遊戲，場內將會放置一個巨型裝置，內有多隻冠軍馬匹造型毛公仔，包括「嘉應高昇」及「遨遊氣泡」等。數出裝置內毛公仔的數量，最快提交答案而又最接近實際數字的參加者，將獲得韓國人氣女團(G)I-DLE成員MINNIE及樂壇天后容祖兒親筆簽名的指定「富衛保險冠軍賽馬日」主題紀念品套裝乙套。另外，入場人士只要在「冠軍馬王逐一數」裝置前拍照留念，並加上指定標籤 #FWDChampionsDay 分享到社交平台，即有機會獲贈指定「富衛保險冠軍賽馬日主題索繩袋」乙個。（數量有限，先到先得，額滿即止。）

「富衛保險冠軍賽馬日」詳情： 日期：2025年4月27日（星期日） 時間： 上午10時45分 開放入場 上午11時15分 開幕表演 下午12時45分 首場開跑 地點：沙田馬場