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2023-09-05 15:00:00

富豪香港酒店「味遊泰國」自助晚餐快閃買一送一 人均$390任食龍蝦/麵包蟹/藍青口

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富豪香港酒店「味遊泰國」自助晚餐快閃買一送一 人均$390任食龍蝦/麵包蟹/藍青口

富豪香港酒店推出限定買一送一自助餐優惠！人均$390即可享用「味遊泰國」自助晚餐，任食龍蝦、麵包蟹、藍青口等各種海鮮，即睇優惠詳情！

打頭陣的冰鎮海鮮款式多樣，包括龍蝦、麵包蟹、藍青口及海蝦等無限量供應，鮮味滿載！冷盤包括鴨肉凍批、鴨肝慕絲泡芙、鴨肉醬多士；更有泰式沙律包括豬頸肉沙律及泰國木瓜沙律，是清新健康的涼拌小吃。

咖啡室以龍蝦和鴨肝兩種矜貴食材，配以不同的烹調手法，呈獻一系列主題菜式。必嘗菜式包括鴨肝慕絲雞卷、蘑菇意大利餃子配龍蝦汁、鴨肝蛋餅及白洋蔥鴨肝湯，款款獨特滋味，定能滿足您不同的口味。此外，還有即席料理包括香煎鴨肝。

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優惠價錢：HK$1,558 (人均HK$390，已包加一服務費)

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