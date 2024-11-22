富麗敦海洋公園酒店星耀廳節日自助餐買一送一 人均$402起歎原隻美國火雞/聖誕樹頭蛋糕/龍蝦+再送蛋糕8折優惠

聖誕將至，不少酒店推出節日主題自助餐，富麗敦海洋公園酒店星耀廳亦推出月冬日節慶饗樂盛宴，讓各位可以品嘗傳統聖誕大餐。星耀廳更於旅遊平台推出限時買一送一優惠，人均$402起即可盡情歎原隻美國傳統火雞、意式脆皮烤豬肉卷、聖誕樹頭蛋糕等節日美食，感受滿滿節慶氛圍！另外預訂自助餐更送送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼，絕對不能錯過。買一送一優惠於今日(22日)中午12時開賣，即睇詳請。

亞洲滋味盛宴自助晚餐精選推介

冰鎮海鮮及刺身：可持續發展加拿大龍蝦 、麵包蟹、雪蟹腳、蝦、蜆、青口、海螺、三文魚、油甘魚、吞拿魚、紅蝦、北寄貝

熱葷：和牛後腿肉眼扒、韓式五花腩、醃牛小排、大蝦、天多利烤香菇 (只限週一至週四供應)、天多利羊架、日式鰻魚炒飯、雜錦沙嗲、韓式泡菜燴牛肋骨、韓式燒魚、白酒忌廉煮蜆、法式油封鴨脾、 黑醬油烤豬腩肉、日式蒜香香菇牛舌粒、印度牛油雞、韓式年糕炒牛肉、日式燒春雞、霸王雞、清蒸海上鮮、XO醬蜜豆炒帆立貝、XO醬蜜豆炒蝦球

週五至週日及公眾假期特設：意大利脆皮烤豬肉卷及帶骨肉眼扒、中東烤肉串

甜品：小青檸綠茶蛋糕、紐約芝士蛋糕、意式開心果脆餅、榴槤巴斯克芝士蛋糕、泰式奶茶

奶凍、綠茶歌劇院蛋糕及各式雪糕（食物款式輪流供應）

用餐時間：18:00 – 21:30

重點推介包括意式脆皮烤豬肉卷、12月16日開始供應的原隻美國傳統火雞、12月24、25及 31 日更有現場即剖原條可持續發展黃鰭吞拿魚。酒店更預備了一系列傳統節日甜品，如聖誕樹頭蛋糕、蘋果批伴雲呢拿汁及蒙布朗栗子蛋糕等，定能俘虜各位味蕾。

用餐時間：（12月21 – 22，28 – 29日）17:30 – 19:30/ 20:00 – 22:00

（12月24 – 25、31日）17:30 – 19:45，20:15 – 22:30

【 KKday 快閃限量搶 –買一送一】自助晚餐（ 18:00 – 21:30 ）送星耀廊蛋糕正價 8 折優惠碼

KKday 優惠: 星期一至四 HK$886/2位，平均HK$443位（原價HK$1,624/2位）

星期五至日及公眾假期 HK$1,006/2位，平均HK$503/位（原價HK$1,844/2位）

（12月2日起）HK$958/2位 起，平均HK$479/位 起（原價HK$1,756/2位 起）

（已包括原價加一服務費）*另可以HK$22加購第三位

【KKday快閃限量搶 –買二送二】 （適用於12月24 - 25&31日） 自助晚餐（18:00 – 21:30）送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼

KKday 優惠: 12月24 – 25日及31日 HK$3,332/4位，平均HK$833位（原價HK$6,108/4位）

（已包括原價加一服務費）

立即預約：請按此