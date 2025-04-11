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生活
2025-04-11 10:00:00

富麗敦海洋公園酒店「玉」中菜廳 全推端午精品糭子與時尚小袋子 八折早鳥優惠

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富麗敦海洋公園酒店「玉」中菜廳 全推端午精品糭子與時尚小袋子 八折早鳥優惠

富麗敦海洋公園酒店「玉」中菜廳 全推端午精品糭子與時尚小袋子 八折早鳥優惠

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香港富麗敦海洋公園酒店「玉」中菜廳為即將到來的端午佳節特意呈獻一系列手工精品糭子，三款喜「粵」滋味，當中包括「玉」鮑魚瑤柱裹蒸糉、藜麥素食糉及貴妃豆沙糉三款口味。今年，「玉」鮑魚瑤柱裹蒸糉將奢華升級，嚴選矜貴原隻四頭南非鮑魚、七隻三十六頭鮑魚及上乘日本瑤柱，極致食材，尊貴非凡的品味之選。酒店更打造健康之選的藜麥素食糭，以及為嗜甜味蕾打造的香甜貴妃豆沙糭，共慶佳節同饌滋味！為隆重其事及承接去年傳統，持續以設計時尚的佳節禮「包」為品味饕客締造精緻「粵」目的節日慶典。客人只須訂購精品糭子，即可獲贈富麗敦佳節時尚小袋子乙個，讓您以環保禮饌，延續精彩風尚。於2025516日或之前預訂端午精品糉子可享高達八折早鳥優惠。凡購買端午精品糉子21隻或以上，更可享額外優惠。

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「玉」鮑魚瑤柱裹蒸糭(原價$398，早鳥優惠價$318） 貴妃豆沙糭(原價$188，早鳥優惠價$148） 藜麥素食糭(原價$188，早鳥優惠價$148） 訂購精品糭子，即可獲贈富麗敦佳節時尚小袋子乙個

早鳥訂購日期: 由即日起至 2025 5 16  

 

訂購日期：由即日起至 2025 5 31
（網上商店的最後訂購日期為 2025 5 28 日）

換領日期：
2025 5 16 31  

換領地點：
富麗敦海洋公園酒店「玉」中菜廳
香港香港仔海洋徑 3 2
 
奧海城 2 期禮賓處
香港西九龍海庭道 18 號高層地下
 
中港城禮賓處
九龍尖沙咀廣東道 33 號高層地下

更多禮遇細則資訊請查看

 

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