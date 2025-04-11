富麗敦海洋公園酒店「玉」中菜廳 全推端午精品糭子與時尚小袋子 八折早鳥優惠

香港富麗敦海洋公園酒店「玉」中菜廳為即將到來的端午佳節特意呈獻一系列手工精品糭子，三款喜「粵」滋味，當中包括「玉」鮑魚瑤柱裹蒸糉、藜麥素食糉及貴妃豆沙糉三款口味。今年，「玉」鮑魚瑤柱裹蒸糉將奢華升級，嚴選矜貴原隻四頭南非鮑魚、七隻三十六頭鮑魚及上乘日本瑤柱，極致食材，尊貴非凡的品味之選。酒店更打造健康之選的藜麥素食糭，以及為嗜甜味蕾打造的香甜貴妃豆沙糭，共慶佳節同饌滋味！為隆重其事及承接去年傳統，持續以設計時尚的佳節禮「包」為品味饕客締造精緻「粵」目的節日慶典。客人只須訂購精品糭子，即可獲贈富麗敦佳節時尚小袋子乙個，讓您以環保禮饌，延續精彩風尚。於2025年5月16日或之前預訂端午精品糉子可享高達八折早鳥優惠。凡購買端午精品糉子21隻或以上，更可享額外優惠。
早鳥訂購日期: 由即日起至 2025 年 5 月 16 日
訂購日期：由即日起至 2025 年 5 月 31 日
（網上商店的最後訂購日期為 2025 年 5 月 28 日）
換領日期：
2025 年 5 月 16 至 31 日
換領地點：
富麗敦海洋公園酒店「玉」中菜廳
香港香港仔海洋徑 3 號 2 樓
奧海城 2 期禮賓處
香港西九龍海庭道 18 號高層地下
中港城禮賓處
九龍尖沙咀廣東道 33 號高層地下