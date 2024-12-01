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生活
2024-12-01 14:00:07

富麗敦海洋公園酒店 首推富麗敦 x Marimekko主題住宿體驗 水晶球工作坊 / 水療八五折/ Marimekko節慶燒烤

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富麗敦海洋公園酒店 首推富麗敦 x Marimekko主題住宿體驗 水晶球工作坊 / 水療八五折/ Marimekko節慶燒烤

富麗敦海洋公園酒店 首推富麗敦 x Marimekko主題住宿體驗 水晶球工作坊 / 水療八五折/ Marimekko節慶燒烤

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隨著佳節氛圍漸濃，香港富麗敦酒店的大堂亦化身成滿載打卡熱點的華麗花園，富麗敦佳節號列車，閃耀醉人的 Marimekko 車卡與專櫃，攝下動人一刻！此外，富麗敦酒店大堂全新推出的「寵愛熊貓佳節聖誕樹」，全情投入大熊貓的慶典季節。;由即日起至2025131首度推出的富麗敦x Marimekko 芬蘭印花節日主題住宿，芬蘭設計品牌 Marimekko 的標誌性 Unikko 印花，以北歐的魅力引領您與摯愛探索奢華的節慶住宿體驗，讓假期滿載節日歡樂和玩味($3,038*起)。禮遇包括尊貴豪華海景客房或尊貴海景客房一晚住宿、星耀廊綻放浪漫心花的 Marimekko 主題晚餐、每款住宿體驗均附上 Marimekko 芬蘭設計師原創印花杯子一對。

富麗敦x Marimekko 芬蘭印花節日主題住宿 Marimekko 車卡與專櫃 Marimekko 車卡與專櫃

富麗敦假期F.U.N.體驗活動

2024 12 1 日至 31 日期間，富麗敦海洋公園酒店推出一系列聖誕工作坊，讓大小朋友一齊沉浸在節日的歡樂中，度過一個充滿樂趣的家庭假期。

富富熊貓聖誕水晶球工作坊  (每位$168)
逢星期 二、四及六、上午 10 時至 11 時、集合地點：地下探險家

富富熊貓聖誕頸巾工作坊(每位$168)

逢星期一、三、五及日 上午 10 時至 11 集合地點：地下探險家

聖誕毛球創意畫框 (每位$168)

逢星期 二、四及六下午 5 時至晚上 6 集合地點：地下探險家

創意薑餅屋製作班 (每位$328)

每日下午 3 時至 4 地點：星耀廳

富麗敦水療中心指定產品八五折優惠

凡於富麗敦水療中心享受水療護理後購買任何頂級國際護膚品牌BamfordSubtle Energies之產品，可享八五折優惠（此禮遇只適用於享受水療護理服務當日）。酒店住客可以九折優惠享受按摩護理及面部護理 (皇牌護理除外)

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富富熊貓聖誕水晶球工作坊 富富熊貓聖誕頸巾工作坊 聖誕毛球創意畫框 創意薑餅屋製作班

尋味印花藝術Marimekko節日烤爐美饌盛宴

陶醉於迷人海景，享用一系列精緻美饌一同歡慶，品味Marimekko節慶燒烤二人晚市套餐，投入愉悅的節日慶典。探索美好生活的藝術，盡情享受滋味燒烤美饌，讓色彩鮮豔、圖案獨特的Marimekko餐具以交織著創意玩味與節日氛圍的主題，配上主廚匠心炮製的時令菜式，主菜包括叫人滋味載來的白酒煮蜆、澳洲M5和牛斧頭扒等。糕點師以神來之筆匠心以Marimekko原創花為靈感，創制精緻柚子檸檬撻，讓賓客與摯親在南區星空下感受Marimekko藝術靈感的溫暖，締造難忘溫馨時刻。

供應日期：2024 11 15 日至 2025 31

供應時間：每日晚上 6 時至 9 30

地點：星耀廊 (一樓)

富麗敦冬日美食之旅2024 12 1 日至31

重點推介包括整只美國傳統火雞1216日開售）、現場即剖原條可持續黃鰭吞拿魚12242531日供應）及意式脆皮烤豬肉卷等。另外，酒店亦預備了一系列傳統節日甜品，如聖誕樹幹蛋糕、蘋果派及蒙布朗栗子蛋糕等。

富麗敦酒店詳情

 

尋味印花藝術Marimekko節日烤爐美饌盛宴

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