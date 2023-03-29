富麗敦海洋公園酒店 Baby Shark主題復活節海畔假期 復活節繽紛饗樂

香港富麗敦海洋公園酒店首度夥拍The Pinkfong Company，推出全港首個Baby Shark主題酒店住宿禮遇，呈獻獨一無二的Baby Shark海洋探險之旅。入住期間可享用一系列可愛的Baby Shark兒童客房用品、設施及更多獨家體驗。住宿計劃適用於2023 年 4 月 1 日至 8 月 31 日期間之預訂，Baby Shark 主題客房酒店住宿體驗由每房每晚港幣2,800元起（另收加一服務費），當中包括尊享 Baby Shark 主題海景客房（配備一張特大雙人床或兩張雙人大床）或露台海景客房住宿一晚、於 Baby Shark 專屬櫃檯優先登記入住及辦理退房手續、與遍佈酒店的Baby Shark主題佈置拍照、Baby Shark迎賓禮品包和客房用品，以及在星耀廊享用Baby Shark小食拼盤和特飲。

玩盡6,400呎的室內兒童玩樂區「探險家」

入住期間更可無限次使用酒店佔地6,400呎的室內兒童玩樂區「探險家」以及優先預約酒店內所有兒童玩樂設施和活動。小賓客將可與Baby Shark一起唱歌跳舞及拍照留念，享受一趟充滿樂趣的海畔度假之旅，留下珍貴回憶。住客亦可選擇升級享用期間限定的Baby Shark主題下午茶，或到星耀廳享用Baby Shark主題甜點，以及星耀廊的Baby Shark特色菜單，品嘗多款精緻可愛的Baby Shark美食，如Baby Shark雞蛋仔、班戟、多士和特飲等。