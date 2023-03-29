富麗敦海洋公園酒店 Baby Shark主題復活節海畔假期 復活節繽紛饗樂

香港富麗敦海洋公園酒店首度夥拍The Pinkfong Company，推出全港首個Baby Shark主題酒店住宿禮遇，呈獻獨一無二的Baby Shark海洋探險之旅。入住期間可享用一系列可愛的Baby Shark兒童客房用品、設施及更多獨家體驗。住宿計劃適用於2023 年 4 月 1 日至 8 月 31 日期間之預訂，Baby Shark 主題客房酒店住宿體驗由每房每晚港幣2,800元起（另收加一服務費），當中包括尊享 Baby Shark 主題海景客房（配備一張特大雙人床或兩張雙人大床）或露台海景客房住宿一晚、於 Baby Shark 專屬櫃檯優先登記入住及辦理退房手續、與遍佈酒店的Baby Shark主題佈置拍照、Baby Shark迎賓禮品包和客房用品，以及在星耀廊享用Baby Shark小食拼盤和特飲。
玩盡6,400呎的室內兒童玩樂區「探險家」
入住期間更可無限次使用酒店佔地6,400呎的室內兒童玩樂區「探險家」以及優先預約酒店內所有兒童玩樂設施和活動。小賓客將可與Baby Shark一起唱歌跳舞及拍照留念，享受一趟充滿樂趣的海畔度假之旅，留下珍貴回憶。住客亦可選擇升級享用期間限定的Baby Shark主題下午茶，或到星耀廳享用Baby Shark主題甜點，以及星耀廊的Baby Shark特色菜單，品嘗多款精緻可愛的Baby Shark美食，如Baby Shark雞蛋仔、班戟、多士和特飲等。
復活節繽紛饗樂 多款意式美饌套餐 大人細路都啱食
復活節期間，平日僅接受私人預訂、擁有開闊的戶外花園和迷人的全景海景的臨海意大利餐廳 Giardino，亦將於 4 月 7 日至 10 日期間限時開放。餐廳將於4月7日至10 日（中午 12 點至 3 點）的午餐時段呈獻滋味十足的四道菜意式午餐，每位為港幣 450 元。
套餐包括香烤西冷牛排配鯷魚牛油和紅蔥頭，以及意式水煮鱸魚配蜆、橄欖和車厘茄。餐廳另設素食菜單，每位為港幣 350 元。兩款午市套餐均可以額外港幣168元搭配葡萄酒。另外亦有兒童度身打造的套餐，精選菜式包括素壽司卷、肉醬意粉和自家製炸雞塊，每位小童港幣320 元。與此同時，Giardino 亦會推出復活節半自助燒烤晚餐，食物選擇豐富，包括意大利海鱸魚、虎蝦、加拿大龍蝦及和牛等（成人每位港幣 828 元；兒童每位港幣 414 元）。賓客可以額外港幣380 元享受兩小時無限暢飲，令餐飲體驗進一步昇華。以上價格均需另收加一服務費。
富麗敦海洋公園酒店
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3 Ocean Drive, Aberdeen, Hong Kong
2166 7388